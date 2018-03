La borsa castiga Facebook davant una nova fuga de dades

Facebook va viure ahir una sessió tràgica a borsa. Les seves accions van caure un 7% i el seu valor es va deixar uns 40.000 milions de dòlars després que es revelés que una companyia que va participar en la campanya electoral de Donald Trump va utilitzar les dades de 50 milions d'usuaris de la xarxa social. La caiguda de Facebook ha arrossegat també les tecnològiques asiàtiques.

Els reguladors britànics buscaven ahir una ordre per poder buscar proves sobre el cas a les instal·lacions de Cambridge Analytica, la companyia que hauria fet servir les dades de Facebook per beneficiar la campanya electoral de Trump. Congressistes dels Estats Units van convidar Mark Zuckerberg, fundador i conseller delegat de Facebook, a anar-hi per explicar quines accions va fer la seva companyia.

Facebook va explicar ahir que havia contractat auditors externs a la firma Stroz Friedberg per investigar i determinar si Cambridge Analytica encara disposava de les dades.

"S'està obrint la tapa de la caixa negra de les pràctiques de dades de Facebook, i la imatge no és bonica", va dir Frank Pasquale, un professor de dret de la Universitat de Maryland consultat per Reuters. Fonts internes apuntaven ahir que el cap de seguretat de Facebook, Alex Stamos, es planejava abandonar la companyia per desacord amb la seva política sobre desinformació.

La de Cambridge Analytica és una nova polèmica que deixa tocada la política sobre dades de Facebook, que ja durant les últimes eleccions als Estats Units va ser acusada d'utilitzar la seva xarxa social per influir sobre els votants.