Els treballadors de Nissan inicien la vaga a Montcada amb l'objectiu de paralitzar la producció

Nissan ha reprès aquest dilluns la producció després del confinament per la pandèmia, però amb una vaga convocada a la planta de Montcada i Reixac que podria aturar la producció en un parell de dies, segons han explicat fonts de la companyia.

A Montcada i Reixac, on es fa el procés d'estampació –primer pas per a la producció d'automòbils–, hi treballen 160 empleats, però menys d'una vintena són els que no han secundat la vaga convocada pel comitè d'empresa.

Per la seva banda, a la planta de la Zona Franca, on es fa el muntatge dels cotxes, s'han incorporat uns 800 empleats de la línia 2, on es fabrica el model pick-up, mentre que la línia 1, on es fabrica la furgoneta elèctrica eNV-200, continua aturada, segons les mateixes fonts.

Tot i que s'ha reprès la producció a la Zona Franca, possiblement s'haurà d'aturar demà o demà passat per la falta de subministraments des de la planta de Montcada. De moment, aquest dilluns s'ha començat a treballar amb peces que hi havia en estoc des d'abans del tancament per la pandèmia el 13 de març passat, però quan s'acabin aquestes peces, si Montcada no arrenca, no es podà continuar produint.

Nissan té previst treballar aquest mes de maig per entregar una comanda de Mercedes del seu model pick-up. Però els sindicats temen que un cop s'entregui aquesta comanda la fàbrica de la Zona Franca es quedi sense feina.

Els comitès d'empresa de Nissan van convocar una vaga indefinida a totes les plantes a partir d'aquest dilluns per reclamar a la direcció de l'empresa nipona que aclareixi quin és el futur industrial de la marca a Espanya. El empleats, però, han iniciat la vaga només a Montcada. A més, han fet una caixa de resistència per ajudar els treballadors que la secunden i no descarten paralitzar també a partir de dimarts la planta de Sant Andreu de la Barca, on es fan bastidors.

Dos o tres dies per a l'aturada total

Els representants a Nissan de CCOO, Miguel Ángel Boiza, i Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, han valorat positivament el seguiment de la vaga i han previst que en les pròximes "hores o dies" la planta de la Zona Franca es quedarà sense existències per seguir produint.

Els representats sindicals tenen previst reunir-se aquesta tarda amb la consellera d'Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, que la setmana passada va expressar la seva inquietud sobre el futur de Nissan a Catalunya.

A les plantes de Nissan a Catalunya hi treballen poc més de 3.000 persones. La direcció de l'empresa va presentar a l'inici de la pandèmia un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a tota la plantilla.

Però els treballadors de Nissan ja s'havien mobilitzat abans del covid-19 per la incertesa sobre el futur de la producció a les plantes catalanes. Durant el confinament es van reunir amb el màxim directiu de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, que no va aclarir quin serà el futur de Nissan a Catalunya i va dir que els plans de la multinacional nipona es coneixeran abans de les vacances d'estiu.