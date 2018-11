El Congrés demana més supervisió bancària i sancions per evitar noves crisis financeres

Gairebé un any i mig després de constituir-se, la comissió d'investigació de la crisi financera i el rescat bancari espanyol del Congrés dels Diputats ha votat aquest dijous l'informe final. El document no assenyala un clar responsable de la crisi però conclou que van fallar els mecanismes de supervisió, especialment el del Banc d'Espanya.

Els grups polítics del Congrés demanen una millora de la supervisió bancària per evitar futures crisis i un mecanisme de sancions tant per als gestors de les entitats financeres com per als organismes supervisors. L'informe també reclama que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) tingui instruments sancionadors i d'inspecció "més potents".

Totes les formacions que han participat en la comissió d'investigació han votat favorablement al text a excepció de Podem, que s'ha abstingut, i Ciutadans, que hi ha votat en contra. La formació d'Albert Rivera ha assegurat que l'informe és "una vergonya" perquè –segons el partit– obvia la responsabilitat dels partits polítics i dels seus representants als consells d'administració de les caixes d'estalvi en la fallida de les entitats. L'informe atribueix els problemes de les caixes a "decisions errònies" preses per "persones particulars o grups de persones, independentment de la seva professió o filiació".

ERC ha qualificat l'informe de "tou" i ha criticat que no aporti solucions, però s'hi ha pronunciat a favor. L'informe es votarà a mitjans de desembre al ple del Congrés.