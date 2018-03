Quan cada dia era tan llarg com un any: una història de la crisi

Cada dia era tan llarg com un any. Així descrivia aquest dimecres Albert Carreras el seu pas pel departament d’Economia entre el 2011 i el 2015, durant els dos governs d’Artur Mas. Carreras, que va ser secretari general del departament, amb l’aleshores conseller, Andreu Mas-Colell, i Ivan Planas, que en va ser director general, han presentat el llibre 'Turbulències i tribulacions', en què expliquen el seu pas per la conselleria. El subtítol ho diu tot: 'Els anys de les retallades'.

Fins i tot deixen els eufemismes, com 'ajustament' o 'austeritat', que utilitzaven quan exercien els seus càrrecs polítics. “Gràcies a Artur Mas per la confiança”, ha començat la seva intervenció Mas-Colell, per explicar que el llibre no vol ser una justificació de les polítiques fetes. “Li servirà a algú, encara que sigui com a entreteniment”, ha argumentat. Més clar ha sigut Ivan Planas: “No l’hem escrit per reivindicar res”.

La voluntat, ha dit, és que “si algú en pot treure alguna lliçó que no ens faci patir tant, millor”. La lliçó a aprendre l'ha sintetitzat Albert Carreras amb la seva visió de la política econòmica dels socialistes, a Madrid i a Catalunya: “Venint dels anys millors s'havien endeutat al màxim Catalunya i Espanya”. “Aquest és el problema que s’ha d’evitar en un futur: estirar més el braç que la màniga”, ha reblat.

Els tres autors han assenyalat sense problema els pitjors moments viscuts: la manca de liquiditat, retallar nòmines als funcionaris, no saber si es podria pagar... Però, darrere tota la presentació, l’ombra del govern del PP i, sense anomenar-lo ni un cop, Cristóbal Montoro. Una “partida de pòquer”, explicava Carreras, en la qual, segons Mas-Colell, planava la intenció del govern de Madrid de recentralitzar. La pregunta més difícil de contestar per als autors durant la presentació: quin bon moment recorden.