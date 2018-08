El 25% de les dones assalariades cobren menys de 1.000 euros al mes

Les dones són, també, les més perjudicades entre la població assalariada inframileurista. És a dir, aquells treballadors que perceben un salari inferior als 1.000 euros mensuals. Així ho ha manifestat UGT Catalunya durant la presentació de l'informe 'Posa't a 1.000 euros: cap conveni per sota' aquest dijous al matí. I és que el 25% de les dones assalariades cobren un sou inferior als 11.795,02 euros bruts l'any, el que representa 842,5 euros bruts al mes. Aquestes dades accentuen la bretxa salarial entre homes i dones inframileuristes, situada en el 31,58% i superior a la bretxa salarial total, del 23,44%.



A més, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 25% de la població assalariada a Catalunya, un total de 663.375 persones, cobra menys de 1.000 euros mensuals. Una situació que la UGT atribueix al fet que 8 de cada 10 convenis col·lectius tinguin categories amb sous inferiors als mil euros. En aquesta línia, el secretari de polítiques sectorials de la UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas, ha destacat que en el 60% d'aquests convenis el salari percebut fluctua entre els 601 i els 800 euros mensuals. "És pràcticament impossible viure amb aquests sous de misèria", ha lamentat Pasadas. Per aquest motiu, doncs, des del sindicat proposen una pujada mitjana dels salaris inframileuristes del 45%, que es traduiria en uns 300 euros al mes.



Aquesta situació afecta, en més mesura, la província de Lleida, on el 93% dels convenis tenen categories amb sous inferiors als mil euros. Les comarques de Barcelona, en canvi, són les menys afectades, tot i que també registren un 67,4% de convenis amb categories per sota dels 1.000 euros. Des d'UGT han denunciat aquesta situació i han reclamat, per enèsima vegada, "el dret a treballar per cobrar uns sous dignes que permetin viure dignament". En aquest sentit, i segons les dades de l'última enquesta d'estructura salarial –publicada al mes de maig–, en els últims vuit anys els salaris a Catalunya han caigut un 11,4%, la qual cosa significa 2.580,16 euros anuals menys. "Ens han condemnat a passar el mes amb 215 euros menys a la butxaca", han indicat els portaveus.

Incrementar el salari mínim als 1.000 euros

Davant d'aquesta situació, Núria Gilgado, secretària de política sindical de la UGT Catalunya, ha subratllat que "l'instrument idoni" per reduir les desigualtats és el salari mínim. Per aquest motiu, des del sindicat proposen incrementar el salari mínim actual –situat en els 736 euros i que posiciona Espanya entre els països del grup 2, juntament amb Portugal, Grècia o Malta– fins a la franja salarial de l'anomenat grup 3, sector on es troben les principals economies europees. Un augment que significaria establir la retribució mínima per sobre dels mil euros mensuals.



De fet, ha recordat Gilgado, tant la Carta Social Europea com la resolució del Parlament Europeu estableixen que el salari mínim ha de representar el 60% de la mitjana salarial d'un país per evitar sous per sota del llindar de la pobresa. Un marge que a Espanya està fixat en els 8.522 € anuals i que a Catalunya és en els 10.096,5 €. La secretària de política sindical ha afirmat que, tenint en compte que el salari mitjà brut se situa en els 1.952 €, el sou digne a Catalunya seria de 1.171 euros al mes.