L'economia espanyola creix al ritme més baix des del 2014

El producte interior brut (PIB) espanyol va créixer un 2,5% el 2018, la xifra més baixa des del 2014, segons dades provisionals avançades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Pel que fa al quart trimestre de l'any passat, l'economia espanyola va augmentar un 2,4% en comparació amb el mateix període del 2017.

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dijous que la desacceleració econòmica no suposa un motiu de preocupació. En declaracions a Onda Cero, Calviño ha dit que "l'últim trimestre ha sigut el més dinàmic" de l'any 2018, durant el qual hi ha hagut "una acceleració del creixement". En aquest sentit, en relació amb el trimestre immediatament anterior, el PIB es va incrementar un 0,7%, la qual cosa representa una dècima més que en el quart trimestre del 2017.

Per aquest motiu, Calviño ha tret ferro a les dades de creixement del PIB: "No em sembla preocupant, perquè segueix sent molt superior a la mitjana comunitària". A més, la ministra ha pronosticat que, d'acord amb els càlculs del govern, l'economia espanyola s'expandirà un 2,2% el 2019, una xifra superior a la prevista en la majoria de països europeus. "Tenim un esquema de creixement sòlid, tot i que hi ha moltes incerteses en l'àmbit internacional", ha conclòs.

Les dades de creixement del PIB facilitades per l'INE, que són provisionals, apunten en la mateixa direcció que la majoria d'estimacions publicades pel Banc d'Espanya, la Comissió Europea i el govern espanyol. Les xifres definitives es coneixeran a finals de març.

Segons les dades avançades, la demanda interna va ser la principal contribuent al creixement econòmic en l'últim quart del 2018, amb una aportació de 2,7 punts, mentre que la demanda externa es va contraure 0,3 punts.

Per sectors, la construcció va ser el motor de creixement de l'economia espanyola el quart trimestre del 2018, amb un creixement interanual del 6,3%. El sector serveis també va augmentar, tot i que a un ritme força inferior, del 2,9%, quatre dècimes més que un any enrere, i l'agricultura ho va fer al 3,2% –el quart trimestre del 2017 va ser només d'un 0,4%–. La indústria, en canvi, va decréixer un 1,1%, quan a finals del 2017 havia augmentat un 4,9%.

El govern italià preveu entrar en recessió

L'economia italiana va entrar en recessió l'últim trimestre del 2018, segons el govern italià. L'executiu italià ha avançat aquest dijous que el creixement de l'economia seria negatiu en l'últim quart de l'any passat –les dades definitives es publicaran d'aquí un parell de mesos–, després que en el tercer trimestre ja retrocedís un 0,1%. Es considera que un país està en recessió si encadena de dos trimestres consecutius amb caigudes del PIB.

Pel que fa a Alemanya, el govern ha revisat a la baixa, fins a l'1%, les seves previsions de creixement per al 2018, quan inicialment eren de l'1,8%.