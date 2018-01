Les fallides cauen per tercer any consecutiu

Els jutjats mercantils catalans noten en la seva activitat la fi de la recessió i la sortida de la crisi econòmica. L’any passat, per tercer any consecutiu, es va reduir el nombre d’empreses que van presentar concurs de creditors en ser incapaços d’assumir l’endeutament que arrossegaven. Es van presentar 893 fallides, un 4,9% menys que l’any anterior. Segons les dades d’Informa D&B, Catalunya va ser el territori on més concursos es van registrar, seguit de Madrid, on n’hi va haver 801. A la comunitat autònoma madrilenya la xifra va créixer en 98 empreses, l’augment més alt del conjunt de l’Estat.

La caiguda en el nombre de concursos va ser encara més intensa als jutjats de Barcelona, on les fallides presentades es van reduir un 23%, segons l’anàlisi d’Insolnet. Les seves dades, basades en la informació publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, mostren com els procediments declarats i conclosos en el mateix edicte van créixer un 4%. Fins a 244 empreses, el 40% del total, van protagonitzar aquesta mena de concurs, en què el jutge no va arribar a assumir el cas.

El fet que Catalunya acumuli més fallides que la Comunitat de Madrid té tota la lògica, perquè té al voltant de 140.000 societats registrades més. Però els volums de les fallides són molt diferents. Els deu principals concursos de creditors presentats a Madrid acumulaven uns actius de 2.653 milions d’euros, especialment per la caiguda d’Isolux. En canvi, el rànquing de Barcelona es limita a 327 milions d’euros.

Fracàs dels concursos personals

En el cas de la capital catalana, el volum és molt inferior i es produeix un fort protagonisme del concurs presentat per la cadena de roba Shana. El conglomerat empresarial de Julián Imaz té cinc societats a la llista, que sumen uns actius de 190 milions d’euros. Unipost, que se situa com el segon concurs més gran de Barcelona, acumula uns actius de 47 milions d’euros. En tots dos casos, tant en el de la cadena de roba com en el de l’operador postal de capital privat, els processos concursals continuen oberts. El primer busca un refinançament del deute; el segon, un inversor que es quedi la unitat productiva. Cárnicas Solà, que també va presentar concurs, va ser adquirida per l’aragonès Grupo Jorge.

Les estadístiques sobre concursos de persones físiques també mostren com la llei de segona oportunitat estrenada fa dos anys ha tingut un efecte escàs. A Barcelona només es van registrar 167 processos, xifra que revela que les persones afectades no el veuen encara com un procediment eficient per desfer-se de la seva motxilla financera i començar de zero.

Al conjunt del territori espanyol el nombre de concursos va créixer fins als 4.546 procediments, un 2% més. Totes les empreses sumaven una plantilla de 39.071 persones i facturaven 7.000 milions d’euros, un 29% més de societats que van obrir un concurs el 2016.