El fons TCI surt d'Abertis un mes després d'entrar-hi en plena opa

El fons nord-americà The Children Investment (TCI) ha decidit sortir d'Abertis, després que entrés fa menys d'un mes en el grup d'infraestructures. El grup va arribar a tenir un 2,7% del capital, just quan Atlantia va presentar la seva opa i ACS va reaccionar fent una oferta competidora. TCI s'havia posicionat a favor de la compra de la italiana.

TCI va arribar a tenir un 2,676% del capital d'Abertis, tot i que un 2,148% el tenia a través d'instruments financers, segons els registres de la CNMV. Això suposa una inversió una mica inferior als 500 milions d'euros.

TCI és un dels fons que ha aflorat participacions minoritàries a Abertis durant el transcurs de l'opa. Entre aquestes participacions hi ha Credit Suisse, Barclays, Burlington Loan Management, Elliott Capial Advisors o L. Kempner. Totes han tingut menys d'un 3%.

A la sortida de TCI s'hi afegeix la venda del capital de la societat G3T de Carmen Godia, i la d'una firma de la dona de Salvador Alemany, actual president d'Abertis.

D'altra banda, Abertis ha signat amb el banc ING el seu primer ''crèdit sostenible'' per un import de 100 milions d'euros per un període d'amortització a tres anys amb la possibilitat d'estendre el venciment un any més, segons ha informat la companyia. La característica d'aquest crèdit és que està indexat a un ràting sostenible ('sustainalytics') que permet rebaixar el tipus d'interès si Abertis millora les seves notes en termes mediambientals, socials o de govern corporatiu.