La justicia europea estableix que les embarassades no queden blindades en un ERO

Les dones embarassades o en baixa de maternitat no estan blindades davant d'un acomidament col·lectiu, un expedient de regulació d'ocupació (ERO), i per tant poden ser acomiadades, segons una sentència publicada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicada aquest dijous.

La sentència resol una qüestió prejudicial -una consulta prèvia- plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que un jutjat de Mataró va recolzar a Bankia per l'acomiadament d'una empleada de l'entitat a Mataró, en el marc d'un expedient de regulació d'ocupació.

L'acomiadament col·lectiu es va pactar amb els sindicats el febrer del 2013 i el mes de novembre el banc va notificar a l'empleada, que estava embarassada, el seu acomiadament en el marc del pacte entre direcció i sindicats, perquè a la província de Barcelona s'havia d'ajustar profundament la plantilla i ella havia obtingut una de les valoracions més baixes entre els empleats de la província.

La sentència del tribunal europeu estableix que la normativa espanyola que permet acomiadar embarassades o empleades de baixa de maternitat o en període de lactància no va en contra de la directiva europea 92/85 que impedeix la discriminació, perquè les raons de l'acomiadament no estan relacionades amb l'embaràs "Són casos execpcionals no inherents a l'estat de la treballadora", indica la sentència.

Segons la sentència europea, l'empresari en aquest cas pot acomiadar l'empleada sense cap altre motiu que els que es recullen en l'acomiadament col·lectiu "sempre i quan es notifiquin els criteris objectius que s¡'han seguit per designar els treballadors afectats per l'acomiadament".

És a dir, l'empresari pot argumentar els motius col·lectius, com motius tècnics, econòmics, organitzatius o de producció; i explicar els criteris objectius que s'han seguit per designar els empleats afectats per l'ERO.

A més, la sentència també estableix que les embarassades no tenen prioritat en el marc d'iun ERO per quedar-se en l'empresa o per ser recolocades en un altre lloc de feina de l'empresa.