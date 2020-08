La laxa prevenció del covid-19 als avions

El David Sorroche (nom fictici) agafava un vol la setmana passada sense saber gaire bé què es trobaria. Entre els seus amics, uns li deien que no podria prendre res a l’avió, ni pujar la maleta, ni anar al lavabo, i d’altres, que l’experiència seria del tot normal però amb mascareta. El misteri no trigaria a resoldre’s: va volar de Barcelona a Eivissa amb la seva motxilla, es va prendre una cervesa i va poder utilitzar el lavabo.

La història seria anecdòtica si no fos perquè el govern espanyol va ser pioner en fer obligatòries les mesures recomanades per l’Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA). La publicació del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) que ho recull inclou aspectes molt bàsics, com adoptar determinades rutines de neteja o que els treballadors utilitzin equips de protecció. I, tot i ser mesures obligatòries, la Unió Sindical Obrera (USO) ha denunciat Ryanair davant l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) perquè diu que les incompleix. El sindicat assegura que les feines de neteja es fan sense mitjans de protecció, sense productes desinfectants i sense formació en prevenció de riscos sobre com tractar els residus. Ahir va tornar a denunciar-ho després de saber que s’havien donat positius entre la tripulació de l’aerolínia irlandesa.

Però, més enllà d’això, el BOE també especifica com ha de ser l’experiència del passatger. En primer lloc, ha de trobar el servei a bord tan reduït com sigui possible en funció de la durada del trajecte. Alhora, ha de percebre que s’apliquen els “procediments necessaris per evitar aglomeracions” dins l’avió i cues al passadís, i també que s’ha “incentivat” la facturació de l’equipatge “per evitar transportar-lo dins la cabina”. El retrat que fan a l’ARA quatre testimonis que han agafat vols de Barcelona a les Balears amb Vueling i Ryanair queda lluny d’aquests preceptes.

És cert, coincideixen els quatre, que el carret de venda de menjar i begudes no passa, però en el cas de Vueling si ho demanes a la tripulació et donen una carta per triar des de cafès i tes fins a refrescos, vi i cervesa. Pel que fa a Ryanair, a més, s’anuncia que hi havia disponibles colònies i productes similars tot i que la normativa ho prohibeix directament. Pel que fa a les maletes, les experiències evidencien que qui paga pot pujar-la a cabina i que si és una motxilla que la pots posar als peus, també.

Una norma interpretativa

“La norma diu que cal reduir en tant com es pugui els serveis a bord, és a dir, no oferir-los, però si un passatger ho demana han de donar-li aigua, cafè o el que demani”, defensa una portaveu d’AESA a l’ARA. Per altra banda, “també recomana evitar la concentració de passatgers durant l’embarcament i, per tant, que les companyies facturin les maletes: que cobrin o no és política comercial de l’empresa i ni la norma ni AESA hi entren”, afegeix. “En tots dos casos pot semblar correcte o no, però no s’infringeix la norma”, manté.

Però hi ha altres punts on el text del BOE és menys ambigu. Per exemple, quan diu que cal “adoptar mesures apropiades per a mantenir la distància d’1,5 metres i evitar cues a les zones amb una alta concentració de passatgers en els processos que es gestionen a la terminal”. Els quatre passatgers consultats afirmen que el procés d’accedir a l’avió (fos amb passarel·la o amb autobús) va ser igual que sense pandèmia, tot i que en el cas de la passarel·la -matisa un-, més àgil que abans. També diuen que no els va semblar sentir res diferent a les demostracions de seguretat, i en el BOE s’especifica que “han d’incloure que, en cas d’emergència, els passatgers han de treure’s les mascaretes abans d’utilitzar les d’oxigen de l’avió”.

Vueling, però, nega que això sigui així. “Quan acaba la locució gravada, els tripulants de cabina ho diuen”, defensa l’aerolínia. Pel que fa a l’accés a l’avió, afirmen, si és amb autobús es basen en la norma que diu que s’ha de reduir l’aforament a la meitat. I quant a l’embarcament i al desembarcament, es demana que es faci de forma ordenada i amb distància. “En situacions així no pots fer gran cosa més: en un avió on hi van 180 persones no pots estar mesurant constantment la distància, aquí hem d’apel·lar a la responsabilitat col·lectiva”, defensa l’empresa.

Ryanair, per la seva banda, indica que està “compromesa amb el més alt nivell de seguretat per als passatgers o la tripulació”. Qui controla si aquesta sèrie de normatives es compleixen són els equips d’AESA que es desplacen als 18 aeroports operatius a Espanya, per auditar tant la infraestructura com les companyies que hi operen. L’entitat assegura que està duent a terme inspeccions però no concreta quantes ni si alguna ha acabat amb l’obertura d’un expedient o sanció. “Encara estem en procés d’inspecció”, diu.