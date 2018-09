Sánchez farà servir la guardiola de les pensions per pagar l'extra del desembre si és necessari

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ja havia dit qu e estava disposada a fer servir de nou la guardiola de les pensions si calia, tenint en compte que la Seguretat Social no aconsegueix corregir el dèficit històric que arrossega i mentre s'intenta abordar una reforma del sistema. Aquest dilluns encara ha sigut més contundent. Valerio, en declaracions recollides per Europa Press, ha assegurat que el govern espanyol farà servir l'escurada guardiola de les pensions per pagar l'extra de desembre dels funcionaris si és necessari.

Valerio ho ha dit en declaracions als periodistes després de participar en un estudi de treball de la Creu Roja. La ministra ha afirmat que espera que la quantitat que s'hagi de fer servir sigui "la mínima possible", però la situació financera de la Seguretat Social fa difícil que no hagi d'acabar recorrent a aquest recurs. Cal recordar que el fons de reserva es va omplir en època de creixement econòmic amb l'excedent de les cotitzacions i s'ha anat buidant en època de crisi quan l'atur es va disparar. Ara es troba a mínims amb diners per a poc més de dues pagues extres.

"Els pensionistes poden tenir clar que cobraran les seves pensions, les seves pagues extraordinàries i tenen la garantia de l'Estat per cobrar-les", ha puntualitzat la ministra Valerio, que ha demanat que ningú generi "més incertesa".

La factura continua pujant

La ministra Valerio ho ha dit el mateix dia en què s'ha conegut que la factura mensual de les pensions continua pujant. Al setembre va escalar un 4,86%, fins als 9.235 milions d'euros, i ja bat un altre rècord històric. En total ja es paguen 9,64 milions de pensions. De mitjana, els jubilats cobren 1.103 euros (un 3,43% en relació amb el setembre de l'any passat).

En conjunt, la pensió mitjana del sistema (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfenesa i a favor de familiars) va ser de 957,3 euros, un 3,7% més que l'any passat. En el cas dels homes, però, va ser de 1.174, 59 euros, molt per sobre de la de les dones, que és de 753,4 euros. La diferència és similar en les pensions de jubilació: la dels homes és de 1.275,4 euros i la de les dones de 823,5 euros.