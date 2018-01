Un jutge condemna Volkswagen a tornar els diners al comprador d'un cotxe afectat pel 'dieselgate'

El jutjat de Primera Instància número 4 de Manacor ha anul·lat la compravenda realitzada en 2012 d'un vehicle afectat per l'anomenat 'dieselgate' del Grup Volkswagen i ha condemnat el fabricant i el venedor a pagar els 19.378 euros del preu a l'afectat, i a aquest a tornar el cotxe.

La sentència estima parcialment una demanda interposada pel despatx especialista en consum Martínez-Blanc Advocats, que ha indicat en un comunicat que aquesta resolució "és pionera a Espanya i a Europa, ja que fins a la data el màxim que havien reconegut els tribunals era una indemnització als afectats d'entre 500 euros i el 10% del valor del vehicle".

El demandant va comprar un vehicle Skoda Yeti al desembre de 2012 en el concessionari oficial a Manacor.

La demanda contra el fabricant i el venedor indica que el vehicle disposa d'un motor dièsel dels afectats per "la pràctica fraudulenta" coneguda com 'dieselgate', de configuració del programari del motor de manera que les seves emissions d'òxid nitrós (NOx) no s'ajusten al límit que fixa un reglament europeu, però que en la conducció real es superen.

L'afectat va al·legar que la venda "es va efectuar de manera enganyosa", ometent informació sobre l'existència d'un programari il·legal i dels nivells exactes d'emissions. Va reclamar la nul·litat de la compravenda o bé que es resolgués el contracte per incompliment, així com una indemnització de més de 15.000 euros per depreciació del vehicle, danys morals i per les despeses de finançament.

En la sentència, el magistrat assenyala que el contracte de compravenda no incloïa cap informació sobre el nivell d'emissions de NOx però que el vehicle es va publicitar expressament com a resposta a la "gran preocupació pel medi ambient".

Afegeix que el cap de taller va afirmar que el model muntava unes llandes i cobertes específiques orientades al baix consum, i que es va vendre bastant poc.

L'ham de les baixes emissions

Segons el jutge, aquesta escassetat de vendes porta a concloure que el baix nivell d'emissions contaminants del Skoda Yeti GreenLine "va ser el motiu principal d'adquisició per a una gran majoria d'usuaris, i que les restants característiques del vehicle -preu, prestacions i equipament- no disposaven d'atractiu suficient per a altres potencials compradors que no es moguessin en funció de criteris ecològics ".

El magistrat de Primera Instància número 4 de Manacor conclou que el nivell d'emissions del vehicle quan es va produir la venda no era inferior al de la majoria dels altres vehicles del mercat, de manera que podrien prosperar tant l'acció d'anul·labilitat de la compravenda com la resolució del contracte.

Afegeix a més que el vehicle ha estat funcionant amb el programari alterat durant 5 anys i per més de 57.000 quilòmetres, de manera que tot i que es reconfigurés "mai podrien esmenar les emissions de gasos produïdes amb anterioritat".

El magistrat explica en la sentència que procedeix estimar la petició que comporti major satisfacció de l'interès econòmic del demandant, per la qual declara la nul·litat (i no la resolució del contracte).

Segons la sentència, concorre en el comprador "un error excusable" sobre una de les condicions que principalment van donar motiu a l'elecció del vehicle.

El jutge condemna al fabricant i el venedor a tornar el preu abonat, de 19.378,11 euros, i els interessos legals des de 2012, i el comprador a tornar el vehicle. Contra la sentència es pot presentar recurs d'apelació.