La tecnològica Oracle s'instal·larà a la Torre Glòries de Barcelona

L'empresa tecnològica Oracle ha anunciat que s'instal·larà a la Torre Glòries de Barcelona. La companyia, que desenvolupa aplicacions de pagament per a empreses ho ha confirmat amb un missatge a Twitter recollit per Europa Press: "We are moving! [Ens mudem] #netsuite #oracle #barcelona #barcelonatech #newoffice #torreglories".

La companyia ocuparà tres plantes d'uns 1.000 metres quadrats cada una i preveu instal·lar-hi uns 250 treballadors, segons ha avançat TV3. Aquesta operació, assessorada per Cushman&Wakefield, se suma a la de Facebook, que el mes de maig va anunciar que s'instal·laria al mateix lloc per crear un nou centre de control de les notícies operat per l'empresa austríaca Competence Call Center, CCC.

Oracle i Facebook seran veïnes també de Dynatrace, el proveïdor global de programari intel·ligent, que al juny també va triar l'emblemàtic edifici dissenyat per Jean Nouvel per reubicar el seu laboratori d'R+D a Espanya, que fins ara estava al Poblenou de Barcelona.

La Torre Glòries, amb una superfície bruta de 37.614 metres quadrats i 34 plantes, és propietat de Merlin Properties i, després que quedés descartada com a seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), ara està concebuda com un espai per acollir diverses oficines.