Acord per allargar els ERTO fins al 30 de setembre

Les patronals CEOE i Cepyme han acceptat l'ultima proposta del govern sobre els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per motiu de causa de força major degut a la pandèmia, cosa que permetrà allargar-los fins al 30 de setembre.

Els dos principals sindicats, CCOO i UGT, ja havien dit aquest dijous que acceptaven l'última proposta de l'executiu espanyol, la cinquena que presentava el ministeri de Treball, al capdavant del qual hi ha Yolanda Díaz, després de les maratonianes reunions dels últims dies.

La principal exigència de les patronals, que havia dificultat tancat un acord abans, era l'exoneració de les cotitzacions socials, malgrat que seran inferiors a les actuals. L'acord també preveu mantenir els ERTO per causa de força major total per a aquelles empreses que no hagin pogut reobrir.

L'acord permetrà permetrà que el consell de ministres pugui aprovar la pròrroga dels ERTO abans de final de juny, possiblement demà divendres. El 30 de juny acabava l'actual pròrroga d'aquest ERTO lligats a la pandèmia.

Segons CEOE i Cepyme, els seus òrgans de govern han donat suport unànime a la proposta "que presenta importants avanços respecte de la proposta inicial". No obstant, les patronals han indicat que seguiran treballant per aconseguir que els ERTO es puguin allargar durant tot l'últim trimestre de l'any.