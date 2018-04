La patronal demana continuar amb la "moderació salarial" perquè preveu una contenció dels preus

Quan els sindicats i la patronal encara no han aconseguit arribar a cap acord per a la pujada dels salaris, aquest divendres la CEOE ha aprofitat el seu comunicat habitual per valorar l'evolució de l'IPC per demanar que es continuï amb "la moderació salarial". La patronal aprofita que les autoritats preveuen una contenció de l'augment dels preus de cara a l'abril per demanar que els sous no pugin massa.

La CEOE creu que "convé recordar que qualsevol deteriorament de la competitivitat tindrà un efecte en el creixement de l'economia espanyola". Per això, assegura que "cal continuar amb la moderació salarial per seguir consolidant la recuperació gràcies a la millora de la competitivitat i afavorir la creació d'ocupació".

Aquesta recomanació arriba just després que el president de la patronal bancària (AEB), José María Roldán, es mostrés d'acord amb la necessitat de començar a apujar els salaris, encara que va matisar també que sense posar en risc la competitivitat.

La patronal troba l'oportunitat de demanar moderació salarial quan el ministeri d'Economia ha previst que continuï "l'estabilitat dels preus" amb un pronòstic que l'IPC creixi un 1% a l'abril després que la Setmana Santa hagi disparat els preus un 1,2% aquest març. "Continua l'estabilitat de preus tant a Espanya com a la resta de la zona euro, amb el consegüent impacte positiu sobre la competitivitat i, per tant, sobre el sector exterior, el creixement i la creació d'ocupació", ha subratllat aquest matí la secretària d'estat d'Economia, Irene Garrido.

Així, la CEOE creu que el preu del petroli i els components energètics s'anirà moderant i, per això "s'espera que la inflació disminueixi lleugerament a l'abril en compensar-se l'efecte de la Setmana Santa, per posteriorment situar-se en taxes lleugerament per sobre de l'1%".



Cal recordar que els preus (IPC) són la mesura que es té en compte a l'hora de calcular la pèrdua o guany de poder adquisitiu al llarg d'un any. Per això, els sindicats reclamen ara recuperar el poder adquisitiu perdut durant la crisi, quan els salaris van caure i ara que els preus tornen a repuntar.





