“Encara no he cobrat cap prestació i ja he tornat a la feina”

El 16 de març la Natàlia López -el nom és fictici- va ser inclosa en un expedient de regulació temporal d’ocupació. Gairebé dos mesos més tard, el dilluns passat, es va reincorporar a la feina. Fins aquí tot entra dins l’anomenada nova normalitat. El problema és que durant aquestes vuit setmanes López no ha cobrat ni un euro d’atur. “No m’han ingressat cap prestació i ja he tornat a la feina”.

Treballa a Barcelona en una cadena de centres d’estètica on es dedica a fer manicures. “El meu cap de seguida ens va comunicar que ens posava en un ERTO tant a mi com a les meves companyes”, explica.

Li fan mal els dits de trucar als diferents telèfons d’informació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). “Fa dos mesos no sabia ni què era el SEPE i ara ja l’he avorrit. La situació és indignant”, lamenta. També ha intentat accedir-hi via online però, quan posa les seves dades, la pàgina li surt en blanc.

Viu amb la seva mare i la seva germana, totes dues també afectades per un ERTO, de les quals només una ha cobrat la prestació. Les dues germanes ajuden la seva mare a pagar el lloguer amb 300 euros al mes cadascuna. “Els he pogut posar perquè tenia una mica d’estalvis”, explica. En canvi, ha hagut de demanar una moratòria del pagament de la moto que es va comprar fa dos anys per anar a la feina. “Des del 16 de març els únics ingressos que han entrat al meu compte són els 500 euros que vaig cobrar per treballar les dues primeres setmanes de mes”, diu.

Tipa d’esperar, fa quinze dies va reclamar al seu cap els paper conforme havia presentat l’ERTO. “Se’ls va mirar una gestora i tot era correcte”.

La mateixa ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar dimarts que quedaven 300.000 persones per cobrar els ERTO i va afegir que aquesta mateixa setmana el SEPE els faria l’ingrés.

“Les persones afectades per aquesta situació o que detectin errors en la prestació cobrada han de posar-se en contacte amb l’empresa perquè ho comuniqui al SEPE”, explica l’advocat del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas, especialista en seguretat social. Pot passar, detalla, que la informació bancària no sigui correcta o que no s’especifiqui bé quants fills es té a càrrec. A més, també es pot reclamar per via telemàtica al servei estatal sense necessitat de disposar d’un certificat digital. L’única cosa positiva d’aquest malson, segons López, és que amb sort cobrarà la seva nòmina més els 1.500 euros de l’atur a finals de mes. “Serà com tenir la paga extra d’estiu avançada”, diu amb ironia.