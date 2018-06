Uber guanya quinze mesos més a Londres de manera provisional

Londres sí que continuarà tenint Uber, almenys provisionalment. La popular aplicació de transport podrà operar a la capital britànica durant un període en proves de quinze mesos, després que ahir una jutge del tribunal central de Westminster, la magistrada Emma Arbuthnot, considerés finalment que l’empresa reunia les condicions per continuar desenvolupant el seu negoci.

Uber guanya així l’apel·lació presentada contra el regulador del transport urbà, Transport for London (TfL), que el setembre passat va decidir no renovar el permís a la companyia a causa dels problemes de seguretat detectats. Entre d’altres, la conducció temerària dels xòfers i l’excés d’hores al volant i delictes contra la integritat física dels clients, especialment dones, després que es coneguessin diferents episodis d’agressions sexuals. També es van detectar altres crims menors i la falta de controls apropiats sobre el possible historial delictiu dels conductors. Sadiq Khan, l’alcalde de Londres, va arribar a dir l’any passat que no permetia a les seves filles que viatgessin en Uber.

La jutge Emma Arbuthnot, però, ha tingut en compte en la seva decisió els arguments de la companyia, que durant els dos dies de la vista va exposar el seguit de canvis que havia fet per corregir les crítiques rebudes. Els canvis afecten una actitud proactiva a l’hora de denunciar qualsevol irregularitat i la promesa de només operar en les àrees per a les quals tenen llicències.

Uber va desembarcar a Londres fa cinc anys. Des d’aleshores fins ara el creixement de la companyia ha sigut espectacular. L’any passat va tenir 3,6 milions de clients, atesos per 45.000 conductors.