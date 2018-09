El port de Barcelona pateix un ciberatac

El port de Barcelona ha patit aquesta matinada un ciberatac, que ha afectat part dels servidors i dels sistemes, segons han confirmat fonts de l'Autoritat Portuària.

L'atac informàtic no afecta la navegació marítima, amb la qual cosa els vaixells poden operar amb normalitat i entrar i sortir del port, però sí que afecta les operacions de terra, cosa que comporta alguns petits retards en les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells.

Segons han explicat fonts del port, els serveis tècnics estaven treballant aquest migdia per internar esbrinar l'abast de l'atac i l'afectació i tornar a posar en marxa tots els serveis informàtics i de comunicacions.

A més, s'ha activat el pla de contingència per evitar que un retard en les operacions pugui crear altres problemes, com l'acumulació de camions, cosa que encara no ha passat.