El preu de la llum ja nota la reforma

La reforma del mercat elèctric impulsada per la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, sembla que ja ha tingut un impacte directe sobre els preus. En els últims dies el mercat majorista ha vist com el preu del megawatt hora (MWh) anava a la baixa des dels màxims anuals que van obligar el govern de Pedro Sánchez a intervenir. A més, el mercat de futurs demostra que mesures com la retirada del cèntim verd o la suspensió de l’impost a la generació han tingut un impacte directe.

No obstant això, aquests no han sigut els únics factors que han ajudat a abaratir el preu de la llum. També hi han tingut el seu pes un descens del cost de les emissions de CO 2 , una menor demanda elèctrica i una baixada de preu d’algunes primeres matèries.

Els números són clars. Els preus dels futurs de novembre (els contractes que s’estan tancant de cara al mes vinent) mostren que el preu de l’electricitat ha passat de 75 euros el MWh a 68 euros el MWh, un 9% menys. En el cas del desembre, l’impacte és més gran: de 77 a 68 euros, un 11,6% menys. Per al conjunt del 2019, el descens no és tan gran (de 62,9 a 60,75 euros). Això es deu al fet que la suspensió de l’impost a la generació és en principi per només sis mesos i, per tant, no se sap què passarà a partir de l’abril.

Segons la companyia d’anàlisi del mercat AleaSoft, derivada dels grups d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i que utilitza la intel·ligència artificial per predir la producció, la demanda i els preus de l’energia, des del 7 d’octubre el preu del mercat diari espanyol ha baixat un 8,2% respecte als 12 dies anteriors. Una part de la baixada és atribuïble al descens dels futurs del barril de Brent i del gas i el carbó a Europa, així com a un descens del 26% dels futurs dels drets d’emissió de CO 2 , que han passat d’un màxim de 25,24 euros la tona el 10 de setembre als 18,59 euros del tancament de la setmana passada.

Però a més d’aquests factors, AleaSoft deixa ben clar que entre les causes del descens de preus hi ha el reial decret 15/2018, que inclou les mesures adoptades pel ministeri per a la Transició Ecològica.

De fet, en el seu informe sobre el mercat de futurs, aquesta companyia especialitzada pronostica que la baixada del preu de l’electricitat com a conseqüència d’aquestes mesures pot ser d’entre un 5% i un 6% fins a l’abril. AleaSoft recorda que el 2013, quan el ministre d’Energia era José Manuel Soria, del Partit Popular, i es va implantar el cèntim verd als hidrocarburs i l’impost del 7% a la generació, els productors elèctrics “van repercutir aquests nous impostos en les seves ofertes de venda al mercat majorista”.

Competitivitat empresarial

Ara, segons indica la companyia d’anàlisi del mercat, la supressió d’aquests impostos hauria de convertir-se en definitiva per ajudar a la competitivitat de les empreses. Un exemple clar és l’anunci que la setmana passada va fer Alcoa, que tancarà dues plantes a Espanya, a la Corunya i Avilés -suposarà la pèrdua de 700 llocs de treball-, perquè considera que el cost energètic no és competitiu. Un altre efecte d’aquests impostos va ser que, per primer cop i gràcies a la interconnexió a través de la MAT, el 2017 i aquest 2018 Espanya ha passat a ser importadora neta d’electricitat de França. Entre altres coses perquè era més barat importar llum que generar-la havent de pagar l’impost del 7%.

Ara, indica AleaSoft, ja s’ha notat la suspensió de l’impost, perquè els últims dies els cicles combinats de gas a Espanya han començat a produir, mentre que abans del decret de la ministra Ribera, per l’impost i el preu del gas, “no eren competitius”. La companyia creu que és difícil calcular l’impacte que les mesures tindran en el preu elèctric, però considera que el descens pot arribar al 6%.

De fet, les mesures han sigut aplaudides per les patronals catalanes, com Cecot o Pimec, perquè consideren que ajudaran a fer competitiva la indústria, malgrat que es queixen perquè l’estructura dels peatges castiga les empreses catalanes respecte a les basques amb un sobrecost de l’electricitat de més de 300 milions d’euros per a 3.277 empreses.