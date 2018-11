El preu dels pisos cau perquè les famílies no poden pagar més

Frenada en l’escalada del preu de l’habitatge a Espanya el tercer trimestre d’aquest any. El preu va caure un 0,3% respecte al trimestre anterior, el primer descens intertrimestral després de 14 trimestres seguits d’increments. Tot i això, el preu encara creix un 6,6% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, un percentatge molt més moderat del que s’havia registrat els trimestres anteriors.

Són dades dels registradors de la propietat que, a més, no defugen assenyalar quina és la causa de la frenada de preus: les famílies ja no poden pagar més. “L’increment de preus de l’habitatge no resultava sostenible ni desitjable”, indiquen els registradors en el seu informe trimestral, i indiquen que “un intens creixement dels preus no podia ser assumit per un mercat format per potencials demandants les rendes dels quals no poden arribar a absorbir l’intens creixement de preus”.

Per als registradors de la propietat, el descens del 0,3% no és gaire important, però demostra “fins on poden arribar els preus en la conjuntura econòmica actual” i consideren que és difícil que pugin més si no canvien altres aspectes de la situació econòmica. A més, indiquen que el creixement interanual del 6,6% és “un retorn a nivells més raonables” i, sense ser baix, “resulta més assumible des del punt de vista de la demanda”.

Segons els registradors, des que va començar la recuperació del mercat l’any 2014 el preu de l’habitatge ha pujat un 26,47%. Però, malgrat aquest fort increment, encara està un 18% per sota dels màxims previs a l’esclat de la bombolla. Tot i això, també indiquen que convé que la recuperació de preus “presenti una notable moderació perquè sigui sostenible en el temps”.

La moderació dels preus ha arribat acompanyada d’una moderació del nombre d’operacions. La compravenda d’habitatges va baixar un 0,6% a Espanya el tercer trimestre respecte als tres mesos anteriors. Però, per als registradors, que els preus creixin per sota d’un 5% i que la demanda només ho faci en percentatges d’un dígit seria l’escenari desitjable per tenir un mercat immobiliari residencial correcte.

Un dels elements que han ajudat a la frenada del preu és la disminució de la pressió dels compradors estrangers. Després de 13 trimestres en els quals els compradors de fora superaven el 13%, el tercer trimestre només van representar el 12,11%.