Els preus tornen a caure al juliol després del petit repunt del juny

La primera pista sobre com es va comportar el consum al juliol no és gaire prometedora. Els preus estan un 0,9% per sota del que marcava l'índex de preus de consum (IPC) al juny. Llavors, el teixit econòmic podia celebrar el primer petit repunt en quatre mesos, però la dada avançada (encara no definitiva) que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE) confirma el que molts experts intuïen: que el repunt en el consum detectat el mes passat, en ple desconfinament, s'havia frenat al juliol. També ho confirma el fet que els preus són en el setè mes de l'any un 0,6% més baixos que un any enrere, quan aquesta caiguda, al juny, era només d'un 0,3%.

Malgrat que l'organisme estadístic indica que, per primera vegada des que va entrar en vigor l'estat d'alarma, els preus s'han pogut recollir com era habitual abans d'aquesta situació, els responsables de fer-ho decideixen mantenir les categories de béns i serveis covid-19. La primera inclou els productes d'alimentació, begudes o productes farmacèutics, entre d'altres, i la segona, els serveis de lloguer d'habitatge, la distribució d'aigua i diversos subministraments. En aquest sentit, el que es detecta és que els productes d'alimentació i begudes no alcohòliques, per exemple, costaven un 0,8% menys que el mes anterior, sobretot els aliments frescos (-1,7%) i els envasats (-0,3%). Pel que fa als serveis, en conjunt, estan el juliol un 0,1% més barats que al juny.

D'altra banda, l'INE atribueix la caiguda interanual sobretot a l'abaratiment dels productes i serveis per al turisme i l'hostaleria, però també a la petita caiguda dels preus dels aliments, que pugen un 1,8% respecte a l'any passat, però això són cinc dècimes menys que el que es va registrar al juny. En concret, els productes d'aliments i begudes no alcohòliques, que al juny eren un 2,8% més cars que un any enrere, al juliol ara només ho són un 2,2%; els frescos estan un punt per sota respecte al juny (3,1%) i els envasats estan, al juliol, un 1,7% més cars que un any enrere, però tres dècimes per sota de la mateixa comparació feta al juny.

Tota la imatge, vista en conjunt, sembla indicar que efectivament el consum s'ha frenat una mica al juliol, i aquesta és una dada clau per entendre com avança la promesa recuperació econòmica.