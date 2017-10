El primer productor de Llet Nostra es passa a Mercadona

Per a Llet Nostra, l'1 d'octubre també suposa una data rellevant. No pas per qualsevol acció amb implicacions polítiques, sinó pel canvi més important dels seus 14 anys d'història a escala societària. El mateix dia que es va celebrar el referèndum, la cooperativa Lletera de Campllong va passar a produir exclusivament llet Hacendado, la marca blanca per excel·lència de Mercadona, segons ha pogut saber l'ARA. A part, nou socis de la cooperativa de Mollerussa (també vinculada a Llet Nostra) van decidir fer el mateix.

El fet que aquesta cooperativa amb seu a Girona hagi decidit marxar de Lleters de Catalunya (el grup que uneix totes les cooperatives vinculades a Llet Nostra) és especialment rellevant per dos motius. D'una banda, perquè el projecte de Llet Nostra va néixer precisament a Campllong (Gironès) i, amb aquesta decisió, la marca perd diversos socis fundadors. De l'altra, perquè Lletera de Campllong era la cooperativa que produïa més llet dins Lleters de Catalunya (al voltant d'un 40% de la llet envasada per Llet Nostra provenia dels grangers d'aquesta zona).

Lletera de Campllong compta actualment amb 43 granges repartides per les comarques del Ripollès, Osona, el Maresme, la Selva, el Gironès i en un únic municipi del Baix Empordà (Santa Cristina d'Aro). La decisió d'abandonar Lleters de Catalunya ja es va decidir a mitjans de juliol, en una reunió amb tots els socis productors. Dels 43 socis, 42 van votar a favor d'abandonar Llet Nostra i passar a produir només per a Mercadona.

La decisió, asseguren fonts consultades per l'ARA, respon a una qüestió "d'estabilitat" que "beneficia totes les parts". Llet Nostra, creada el 2013 després que Grupo Leche Pascual i altres productors descartessin comprar llet a Catalunya, va vendre l'any passat fins a 30 milions de litres de llet, mentre que les quatre cooperatives que formen Lleters de Catalunya (Mollerussa, Cadí, Baix Empordà i Campllong) produeixen 60 milions de litres anuals. "A partir d'ara, Llet Nostra tindrà una producció molt equiparable amb les seves vendes, igual que Lletera Campllong", comenta una font pròxima a la cooperativa gironina. A part, també es consolida el compromís de Mercadona que la llet Hacendado de Catalunya "serà de qualitat i produïda per ramaders del territori".

De fet, una part de la llet dels ramaders catalans ja anava destinada a altres marques com Pascual i Hacendado per donar sortida a l'excedent. L'octubre de l'any passat Lleters de Catalunya ja va firmar un acord amb la cooperativa andalusa Covap per proveir de llet la cadena de supermercats valenciana.

Els ramaders de Lletera de Campllong consultats per l'ARA veuen amb bons ulls el canvi, tot i que asseguren que se senten "dolguts" per haver pres aquesta decisió. "El cor et diu una cosa, però l'estabilitat et proposa el contrari", diuen. L'aposta per Mercadona és "ferma", però alhora genera una certa preocupació, ja que la firma presidida per Juan Roig passa a ser l'únic client de la cooperativa. "També patim, perquè si un dia Mercadona considera que ha trobat un proveïdor millor nosaltres ens quedem plantats", apunten.

Canvis societaris

El camí que ha decidit emprendre Lletera de Campllong també ha comportat canvis rellevants en l'àmbit corporatiu dins de Lleters de Catalunya. Fins ara, Lleters de Catalunya estava format per les cooperatives de Campllong, Mollerussa, Cadí i Baix Empordà, i cada una d'elles era accionista del grup a parts iguals. Lleters de Catalunya posseeix el 55% de Llet Nostra Alimentària, la marca comercial que es va crear per vendre llet provinent de granges catalanes. A part, Lleters de Catalunya també és propietari d'una reduïda part de l'accionariat de Kaiku Corporación Alimentaria (vora un 5%), una empresa amb seu al País Basc que elabora productes làctics. A més, controla el 49% de Làctia Agroalimentària, la societat que l'any passat ja van formar Lleters de Catalunya i Covap per proveir Mercadona.

Amb la sortida de Lleters de Catalunya, Lletera de Campllong abandona també Llet Nostra, on la cooperativa comptava amb un representant dins del consell d'administració. L'accionariat de Lleters de Catalunya queda ara en mans de les tres cooperatives que queden: Baix Empordà, Cadí i Mollerussa, malgrat que alguns socis de l'última també van decidir desvincular-se de la cooperativa.