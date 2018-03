La 'proptech' Housfy entra en el mercat hipotecari de la mà de Sabadell i Abanca

La plataforma 'proptech' Housfy amplia el negoci, actualment de compravenda d'habitatges, i entra en l'oferta hipotecària, de moment de la mà del Banc Sabadell i Abanca, segons ha explicat aquest dimarts el seu cofundador i actual conseller delegat, Albert Bosch.

L'objectiu és facilitar als clients la possibilitat d'aconseguir el finançament per a la compra del pis, cosa que és molt important per a Housfy, ja que el seu negoci es basa en la venda ràpida dels immobles -només cobra una comissió de poc menys de 2.000 euros per cada transacció, quan les immobiliàries tradicionals cobren entre el 2% i el 8%, una mitjana de 14.000 euros a ciutats com Barcelona o Madrid-.

Bosch assegura que la venda d'un immoble a través d'una apli fa més curts els terminis, ja que de mitjana els pisos es venen en 40 dies, quan en les immobiliàries tradicionals es tarda uns 6 mesos.

Segons Bosch, l'ampliació del negoci incorporant l'oferta hipotecària pretén aconseguir, en pocs anys, que la compra d'un pis per internet o una aplicació "sigui tan fàcil com comprar un jersei a Amazon". Bosch ha indicat que el 90% dels compradors necessiten finançament i, a través del nou servei de Housfy, poden fer tots els tràmits per constituir la hipoteca.

La companyia, creada fa un any per Albert Bosch, Miquel Àngel Mora i Carlos Blanco -aquest a través de Nuclio Venture Builder-, ja ha completat dues rondes de finançament, una de 700.000 euros i la segona d'un milió, i espera tancar una tercera ronda abans d'acabar el 2018.

Actualment Housfy s'ha centrat en els mercats de Catalunya i Madrid, però la setmana vinent començarà a operar a València i pensa expandir-se també a la ciutat de Màlaga, un dels punts més actius del mercat immobiliari espanyol.

Des que va començar a funcionar fa un any, Housfy ha fet d'intermediari ja en la venda d'uns 200 immobles. La companyia compta amb una plantilla de 22 persones.