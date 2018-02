El crèdit de les pensions dispara un 59% el deute de la Seguretat Social

El crèdit per pagar les pensions que el govern de Mariano Rajoy ha fet servir aquest any ha disparat l'endeutament de la Seguretat Social. Segons l'avanç mensual d'aquest divendres del Banc d'Espanya, la Seguretat Social va sumar 29 milions més de deute al desembre fins arribar als 27.393 milions. Però si es compara amb el desembre del 2016, la Seguretat Social va incrementar el seu nivell d'endeutament un 59% perquè va passar dels 17.173 milions d'euros als 27.393 milions. El govern de Mariano Rajoy ha fet servir un préstec de prop de 10.000 milions d'euros, amb els quals ha pagat les extres d'estiu i de Nadal dels pensionistes. Aquesta xifra és aproximadament els milions que ha augmentat el seu deute des del 2016.



A nivell global, l'estat espanyol va tornar a tancar l'any 2017 més endeutat que l'anterior. Segons les dades d'avanç mensual que ha publicat aquest divendres el Banc d'Espanya, el passiu del conjunt de les administracions públiques espanyoles va arribar a 1,144 bilions d'euros al desembre. Són 5.879 milions més que el mes anterior i un 3,4% més que el desembre del 2016. En termes de producte interior brut, però, com que l'economia ha crescut a un ritme similar, el percentatge sobre el PIB queda en el 98,08%, just per complir amb l'objectiu del 98,1% fixat i per sota del 98,98% amb què va tancar el 2016.

Així doncs, aquest 2017 Espanya ha sumat 37.424 milions d'euros més de deute que l'any anterior i el creixement econòmic ha tornat a salvar l'any. Dels 12 mesos que té l'any, només en quatre les administracions van aconseguir reduir el seu passiu: abril, juliol, agost i octubre. A més, el 2016 en termes absoluts Espanya va sumar 32.438 milions d'euros de deute públic, menys dels que ha incrementat aquest 2017.





Només els ajuntaments redueixen deute

Estat i autonomies l'incrementen un 4%

Si ens fixem en el detall de les administracions, només les corporacions locals –les més encotillades per la regla de despesa– van aconseguir rebaixar el seu nivell d'endeutament. El seu passiu va disminuir fins als 29.161 milions d'euros.

Les que més van augmentar el seu passiu van ser les comunitats autònomes i l'administració central. L'Estat va sumar 9.226 milions de passiu al desembre, fins als 996.472 milions d'euros. Si ho comparem amb el desembre anterior, són 45.719 milions més, un 4,8% més. Les autonomies també van augmentar el seu passiu, fins als 288.313 milions d'euros, un 4% més que el 2016 (11.313 milions més).