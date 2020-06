El sector del totxo es mou tot i el coronavirus

“Hem passat nou setmanes de no mercat”. Així descriu Guifré Homedes, director general d’Amat Immobiliaris, l’impacte del confinament en el sector. Però després de l’aturada en quasi totes les seves branques -venda i lloguer d’habitatge, lloguer d’oficines, de locals comercials i fins i tot en la promoció-, comença la reactivació. No es pot dir que la pandèmia no hagi afectat el negoci immobiliari però, a diferència de l’any 2008, quan l’esclat de la bombolla el va enfonsar, ara els principals actors veuen la llum al final del túnel. “L’obra nova que s’està fent s’acabarà”, a diferència del que va passar el 2008, quan van quedar moltes promocions a mig fer, explica Samuel Población, de la consultora CBRE.

La pandèmia pot canviar en part el negoci o accelerar alguns fenòmens que ja venien d’abans, com la caiguda de la compravenda de pisos, un augment de les famílies que opten pel lloguer i, sobretot, el desembarcament amb més força dels grans fons internacionals. Segons la consultora Cushman & Wakefield, aquests fons disposen d’uns 40.000 milions d’euros per invertir a Espanya, especialment al sector residencial i el logístic.

La clau cal buscar-la en la rendibilitat del que es considera un valor refugi. Servihabitat acaba de llançar el servei ServInvest per canalitzar inversions. El raonament que dona aquesta companyia és clar: mentre el sector immobiliari va donar un retorn de mitjana del 6,9% el primer trimestre, la resta d’inversions o no donen res o perden. El bo espanyol a 10 anys va tenir una rendibilitat del 0,8%, els fons d’inversió de mitjana van perdre un 5,29%, els fons de pensions van tenir una rendibilitat negativa del 5,40% de mitjana, i l’Íbex-35 va perdre un 26,6%. Per tant, no és estrany que després del moment més dur de la pandèmia s’hagin reprès les operacions.

Oficines

Lloguen Apple, Boehringer Ingelheim i The Nordic Projekt

L’atractiu de Barcelona es manté i s’ha seguit llogant oficines. L’operació més cridanera és la d’Apple. La multinacional de la poma ha llogat a Catalana Occidente 6.000 metres quadrats d’oficines a l’edifici del passeig de Gràcia número 2, un edifici que va ser la seu de l’asseguradora de la família Serra i que està en procés de rehabilitació. Fins ara els empleats d’Apple eren en un coworking, però la necessitat d’espai els ha portat a llogar oficines de l’edifici de Catalana, que ha destinat 35 milions d’euros a rehabilitar-lo.

Però no és l’única operació. La farmacèutica Boehringer Ingelheim ha llogat en ple confinament 1.000 metres quadrats d’oficines al parc empresarial de Sant Cugat. I l’empresa d’ulleres The Nordic Projekt ha llogat 160 metres quadrats en ple centre de Barcelona, al Portal de l’Àngel. “Estem veient un interès per les oficines al centre de Barcelona”, explica Nacho Castella, conseller delegat de la consultora Cat Real Estate. També el bufet d’advocats La Guard ha arrendat 250 metres quadrats d’oficines a la part alta de la Diagonal, a prop de la plaça Maria Cristina. Que les oficines a Barcelona tenen interès ho demostra el fet que DWS, firma immobiliària controlada per Deutsche Bank, ha comprat un projecte claus en mà d’edifici d’oficines, i que també tindrà un hotel a Actual Capital Advisors per 90 milions d’euros, segons fonts del sector. Un edifici que serà al 22@, on en el seu dia hi va haver a fàbrica Frigo.

Logística i industrial

Patrizia a Abrera i Montepino a Sant Esteve Sesrovires

El fons d’inversió alemany Patrizia ha adquirit per 26 milions d’euros un gran parc industrial a Abrera que allotja empreses del sector de l’automoció, proveïdores de Seat, que fins ara era propietat de Liberbank. El polígon ocupa una àrea de 47.000 metres quadrats i acull un total de sis naus logístiques i unes oficines. Per la seva banda, la promotora aragonesa Montepino ha tancat una inversió de 5 milions per aixecar les noves instal·lacions productives, logístiques i d’oficines per al fabricant de bateries Eternity Technologies a Sant Esteve Sesrovires.

Habitatge

Promocions acabades i venudes durant la pandèmia

Tot i la caiguda del 37% de les vendes d’habitatge al març, també amb descensos però no tan pronunciats a l’abril i al maig, el mercat no s’ha aturat del tot. La promotora ARC Homes ha aconseguit vendre vuit cases adossades de la seva promoció El Bosc, entre Sant Cugat i Rubí. Unes cases que tenen un preu a partir de 398.000 euros. La oficina de Barcelona d’Engel & Völkers va signar en ple confinament 11 vendes d’habitatges online i 17 de presencials, i 16 clients van fer la reserva d’un habitatge.

Comerç, un sector difícil

Gap obrirà a Barcelona la seva primera botiga

El sector dels locals comercials és dels més afectats per la pandèmia, ja que es preveu que els negocis que no reobrin deixaran lliures les seves instal·lacions. Però la zona cèntrica continua atraient operadors. La multinacional de la moda Gap obrirà la primera botiga a Barcelona, en un local que ha llogat al número 10 del carrer Arcs, a tocar del Portal de l’Àngel. I Cat Real Estate ha tancat la venda d’un local de 350 metres quadrats a la zona comercial de la Diagonal. A la mateixa avinguda, però a la zona del Poblenou, l’empresa Zoocondal ha llogat un local.