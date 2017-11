Els joves han de destinar un 65% del sou a pagar el lloguer

Els joves tenen cada cop més difícil accedir a l'habitatge per un augment de preus que no ve acompanyat d'un augment de sous, segons l'últim estudi fet pel portal Pisos.com, que assegura que els menors de 35 anys han de destinar un 65% del sou a pagar el lloguer, percentatge que ha augmentat un 10% l'últim any.

Un altre problema del mercat actual és la dificultat que tenen els joves per accedir a l'habitatge de compra. D'una banda, el finançament és més difícil. És cert que el nombre d'hipoteques creixerà un 12% aquest any, segons l'estudi de Pisos.com, però el ritme és molt diferent que abans de l'esclat de la bombolla. El 2007 es signaven 150 hipoteques cada hora a Espanya, i ara en són només 36.

A més, mentre el preu dels pisos puja, els sous, durant tota la crisi i també ara, han estat pràcticament congelats. Això fa que molts joves no hagin pogut comprar-se el primer pis, cosa que dificulta les transaccions posteriors, segons ha explicat aquest dijous Ferran Font, director d'estudis del portal.

Aquests joves que no poden comprar un pis s'han llançat al mercat del lloguer, i han afegit així demanda a un mercat ja molt estret, cosa que pressiona a l'alça els preus. Això, juntament amb el boom del lloguer turístic, ha encarit els preus del lloguer i dificulta encara més l'accés a un pis per part dels joves, que es veuen expulsats cap a zones perifèriques. Pisos.com situa l'encariment del lloguer a Catalunya en un 16% l'últim any, amb una renda mitjana de 870 euros mensuals.

Segons Ferran Font, l'increment de preus a les zones cèntriques de Barcelona comença a frenar l'escalada, però encara no ha tocat sostre perquè hi ha demanda que accepta els alts preus. A més, Font assegura que el lloguer turístic, malgrat els esforços de l'Ajuntament per regular-lo i frenar-lo, continua afegint molta pressió als preus.

Impacte de la situació política

El mercat immobiliari ha patit les conseqüències del clima polític a Catalunya, però és difícil valorar aquest l'impacte, i en qualsevol cas la situació "no és alarmant", segons ha explicat Ferran Font.

Per això, ha dit, amb les dades actuals de preus, compravendes, hipoteques i visats d'obra nova cal preveure un escenari de creixement estable a anys vista. No obstant això, per a l'any que ve s'albiren certes incerteses que poden condicionar l'evolució del mercat. A part de la situació política catalana, hi ha altres incerteses que hi poden incidir, com l'entrada en vigor de la nova llei hipotecària i l'evolució del lloguer turístic, entre d'altres.

Respecte a l'impacte del Procés, Ferran Font diu que arriben moltes informacions diferents segons la tipologia dels seus clients, entre els quals hi ha des de grans operadors fins a petits propietaris. Així, ha dit, hi ha qui va patir certa baixada d'operacions a l'octubre, però amb "una tornada a la normalitat absoluta al novembre".

Sobre l'evolució del mercat de compravenda d'habitatges a Espanya, Pisos.com preveu que l'any es tancarà amb 475.000 operacions, en base a les xifres disponibles tant de l'INE i el ministeri de Foment com del mateix portal, i per a l'any 2018 preveu que se superin el mig milió de compravendes.

No obstant això, les xifres, malgrat la millora contínua des de l'any 2013, són molt lluny dels màxims d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Així, de gener a setembre s'han venut 354.405 habitatges, quan el 2007 en el mateix període se'n van vendre 616.934.

Però no és l'única xifra que dona idea de la diferència. En els primers mesos del 2017 s'han venut 54 cases a l'hora quan fa 10 anys se'n venien 94, una diferència que és encara més gran si ens fixem en els pisos nous, per l'escassetat de producte. El 2007 es venien 39 pisos nous cada hora, i ara la xifra no arriba als 10 pisos per hora. La diferència no és tan gran en els pisos de segona mà, ja que s'ha passat de 55 pisos a l'hora fa 10 anys a quasi 45 en l'actualitat.