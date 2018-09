Les sortides a borsa cauen al nivell més baix dels últims cinc anys

Metrovacesa va sortir a borsa -per segona vegada en la seva història- el 6 de febrer passat. Després d’un 2017 amb set ofertes públiques de venda (OPV), aquest any prometia una xifra similar. Eren diverses les empreses que apuntaven el mateix camí per assegurar-se finançament, però fins ara només la minera Berkeley Energía l’ha seguit executant els plans previstos. Arribats al setembre, la resta de candidats a estrenar-se a la borsa han caigut pel camí. L’evolució de l’Íbex-35 fins ara, amb una contracció en el valor del 9%, explica bé la marxa enrere que han fet els que eren candidats. Metrovacesa ha perdut una quarta part del seu valor des que va saltar, i Berkeley un 41%. Tot i que no es pot descartar alguna altra sortida, com la de la petroliera Cepsa, el 2018 apunta a sequera. El pitjor exercici en cinc anys.

L’OPV de Metrovacesa va permetre a l’empresa ingressar 800 milions d’euros, cosa que la va convertir en la quarta operació més gran d’Europa el primer trimestre. Malgrat tot, la seva excepcionalitat ha fet que, a Espanya, els fons recaptats durant la primera meitat de l’any es reduïssin un 67% respecte al mateix període de l’any anterior. La tendència negativa va ser similar a la resta d’Europa, si bé no tan forta (-20%).

L’explicació de l’evolució baixista de la borsa es troba en els nombrosos focus d’inestabilitat per als mercats financers. La incertesa sobre el Brexit, la guerra comercial global iniciada per la política proteccionista dels Estats Units, la crisi política que s’ha enquistat a Europa i matèries més locals -el canvi de govern a Espanya o la situació política a Catalunya- han afectat la confiança empresarial.

“Moltes empreses han decidit no cancel·lar, però sí posposar, els seus plans fins que la situació dels mercats sigui menys volàtil”, explica Rosa Orozco, sòcia d’EY especialitzada en sortides a borsa, que considera que la situació es podria aclarir “el primer semestre del 2019”.

Cortefiel és una de les companyies que pretenien estrenar-se aquest any i que han decidit congelar la decisió davant la falta d’interès dels inversors institucionals. La situació del sector tèxtil també hi influeix, i els analistes assenyalen que grans cadenes com Inditex i H&M han tocat sostre.

AmRest, la companyia polonesa propietària de la cadena de restaurants de pasta La Tagliatella, va aprovar també al juny obrir el procés per col·locar un paquet d’accions de la seva companyia espanyola al mercat continu, tot i que sense concretar quan ho farà. No obstant això, l’operació més atractiva per al mercat seria la reaparició en cotització de la petroliera Cepsa. El 21 de setembre la companyia celebra un consell d’administració per aprovar l’inici del procediment administratiu, però la data continua sent una incògnita.

El sector immobiliari, al MAB

El sector immobiliari era un dels grans interessats a trobar liquiditat al mercat, però ni Azora Altus, ni Testa Residencial, ni Haya Real State ni Via Célere hi han acudit.

La sequera al mercat continu xoca amb les 17 sortides el primer semestre que ha viscut el mercat alternatiu borsari (MAB). D’aquestes sortides, 14 van ser precisament societats anònimes d’inversió immobiliària (socimis). “L’immobiliari està bastant actiu, però en el MAB, molt diferent del mercat continu pel volum de recursos, la visibilitat i els requisits regulatoris”, diu Orozco.