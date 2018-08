Els taxistes de Barcelona i de Madrid desconvoquen la vaga

Els taxistes de Barcelona han decidit en assemblea la nit d'aquest dimecres desconvocar la vaga indefinida convocada el passat dimecres i retirar-se de la Gran Via, que ocupaven des del passat divendres.

La decisió s'ha pres en una assemblea multitudinària, que ha començat poc després de dos quarts de deu de la nit, després de conèixer el resultat de la reunió de la conferència nacional de transports, en la que el govern espanyol ha ofert a les comunitats la possibilitat de regular les llicències VTC.

Tot i que s'havia parlat de traspàs de competències, el ministre de Foment, José Luis Ábalos ha aclarit durant la conferència nacional de transports que el que es farà és habilitar les comunitats autònomes que ho vulguin perquè puguin fer la seva pròpia regulació.

Minuts després de desconvocar la vaga els taxistes de Barcelona, els de Madrid també van han decidit en assemblea posar fi a la seva protesta.

Els taxistes concentrats a la Gran Via de Barcelona ha celebrat fins i tot amb petards la fi de la protesta.

540x306 Celebracions després de l'assemblea / MANOLO GARCIA Celebracions després de l'assemblea / MANOLO GARCIA

A l'assemblea, també han proposat, com a desgreuge als ciutadans, fer un dia de taxi gratuït durant el mes de setembre, sense determinar però quina serà la data.

D'altra banda, pocs minuts després de finalitzar l'assemblea, molts dels taxistes que ocupaven la Gran Via han començat a recollir els seus estris per deixar lliure la calçada perquè hi puguin passar els serveis de neteja i torni a recuperar la circulació.