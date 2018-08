Els taxistes demanen disculpes per les formes i "els danys col·laterals"

"Demanem disculpes per les formes i pels danys col·laterals als comerços i als petits empresaris", ha assegurat aquest dimarts el portaveu d'Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez en una roda de premsa a Barcelona, l'endemà que el sector del taxi decidís ahir, en una assemblea nocturna, desconvocar la vaga que havien mantingut durant vuit dies sencers per demanar la limitació de llicències VTC.

Álvarez també ha assegurat que les diferents associacions del taxi condemnen "qualsevol tipus de violència" i ha agraït a les persones i institucions que els han fet costat durant aquests dies: "També els donem les gràcies als periodistes tot i que hi ha algun capítol que no hauria d'haver passat", ha admès el representant dels taxistes.

"Som els mateixos taxistes que el dia dels atemptats va estar traient la gent d'allà", ha recordat Álvarez que ha explicat que les associacions del taxi també van votar ahir fer un dia de servei gratuït al mes de setembre, encara per determinar, per compensar les molèsties que han ocasionat aquesta setmana als ciutadans de la capital catalana. "Si hem arribat a aquest punt és perquè no hem tingut un altre remei", ha justificat Álvarez.

Pel que fa a la desconvocatòria de la vaga, els representants d'Élite Taxi, la Federació del Taxi de Catalunya i l'Agrupació Taxi Companys, han assegurat que "quan demanes una cosa i te la donen, has de respondre amb respecte per no trencar la negociació".

La unitat del sector del taxi

"El col·lectiu ha recuperat l'autoestima" ha assegurat Álvarez. Al seu torn, el portaveu de Taxi Companys, Pedro García ha explicat que "no hi ha cap fractura al sector del taxi" i ha remarcat que les diferències entre taxistes són fruit "de l'enorme desconfiança que encara els genera l'administració, per les coses que diuen i després no mantenen".

Sobre la limitació de llicències VTC, que són les que utilitzen Uber i Cabify per operar, Álvarez ha aclarit que l'administració es va comprometre ahir a rebaixar-ne la ràtio, es a dir, que moltes de les que ja estan concedides "s'hauran de retirar".

"S'aprovaran normes concretes per redefinir la ràtio, per tornar a l'equilibri, a la convivència; l'administració quan parla de solucionar parla d'això", ha insistit Álvarez.