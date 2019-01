Els taxistes tallen la Gran Via per cinquè dia consecutiu

Els taxistes tallen per cinquè dia consecutiu el tram de la Gran Via entre el carrer Entença i la plaça Catalunya per mostrar el seu rebuig al decret de la Generalitat per regular els VTC. Aquest tall està provocant que els autobusos que circulen per aquest tram ho facin pels laterals.

⚠️🚌 Línies D50, H12, H16, 7, 13, 52, 54, 55, 59 i 91 #busbcn: circulen pel lateral de la gran via de les Corts Catalanes entre el carrer d'Entença i la plaça de Tetuan sentit Besòs. — TMBinfo (@TMBinfo) 22 de enero de 2019

Per la seva banda, i per segon dia consecutiu, els treballadors dels VTC també mostren el seu rebuig a la decisió del Govern tallant dos carrils de l'avinguda Diagonal en sentit Llobregat i dos més en el sentit contrari entre el centre comercial l'Illa i la zona universitària.

La mobilització dels VTC fa que els autobusos que circulen entre la plaça Francesc Macià i la de Reina Maria Cristina no facin cap parada en aquest tram.

⚠️🚌 Línies 6, 7, 33, 34, 63, 67 i 78 #busbcn: per manifestació, no efectuen parada entre la plaça de Francesc Macià i la plaça de la Reina Maria Cristina. — TMBinfo (@TMBinfo) 22 de enero de 2019

Les mobilitzacions del sector, segons TMB, també afecten les línies d'autobusos que circulen pel passeig de Gràcia entre el carrer Casp i el carrer Diputació.

⚠️🚌 Línies D50, V15, 7, 19, 22, 24, 52 i 62 #busbcn: per concentració, sense circulació al passeig de Gràcia entre el carrer de Casp i el carrer de la Diputació. — TMBinfo (@TMBinfo) 22 de enero de 2019

Els taxistes es reuniran aquest dimarts en assemblea a la plaça Catalunya a les 10 del matí per decidir les mobilitzacions que duran a terme. En les últimes hores han amenaçat amb tallar el pas fronterer de la Jonquera si la Generalitat no modifica el decret.





Per la seva banda el Govern també es reunirà aquest dimarts tant amb el sector del taxi com amb el dels VTC per separat amb l'objectiu d'arribar a un acord i que les dues parts deixin les mobilitzacions.