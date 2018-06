Les ‘telecos’ sobreviuen al ‘roaming’

No n’hi havia per tant. Un any després de la fi dels sobrecàrrecs per roaming a la Unió Europea, les operadores de telecomunicacions també hi han sortit guanyant amb una mesura per la qual van batallar durant anys abans que es pogués aprovar finalment. Des del 15 de juny del 2017 els ciutadans europeus han pogut trucar, enviar missatges i fer servir les dades mòbils quan viatgen a altres països membres amb les tarifes que paguen a casa. Aquest canvi ha tingut un impacte positiu per als consumidors, però les telecos també se n’han acabat beneficiant. Abans que s’implementés la mesura, una de les pors del sector era que la fi del roaming acabés generant pèrdues, ja que les operadores dels països més turístics haurien d’invertir per reforçar la infraestructura davant l’allau de trànsit mòbil.

Lluny d’aquest pessimisme, les companyies de telecomunicacions espanyoles han acabat trobant-hi un segon mercat per continuar fent negoci: el lloguer de les xarxes als operadors estrangers que necessiten connectar els usuaris amb els seus països. “El mercat majorista ha reduït molt els preus, fins i tot per sota dels llindars de la Unió Europea, per amortitzar la infraestructura”, apunta José Antonio Morán, professor dels estudis d’informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC. De fet, per a l’expert, les operadores fins i tot han incrementat el seu benefici per usuari, ja que han aconseguit facturar per les dues vies: locals i turistes.

L’Organisme Europeu de les Comunicacions Electròniques també va certificar aquest auge en el seu últim informe. Segons el regulador, durant el tercer trimestre de l’any passat la demanda de trànsit mòbil als països de la Unió Europea es va multiplicar per més de cinc vegades (434%). De fet, aquest increment va venir sobretot de les dades, ja que el consum mensual de roaming dels usuaris europeus va passar a ser de 242 megues quan abans era pràcticament inexistent. “Encara que els serveis de roaming internacional mostren que hi ha molta estacionalitat, els resultats indiquen que la regulació ha contribuït significativament al desenvolupament del mercat únic”, apuntava el seu president, Johannes Gungl.

A més, Morán explica que les tarifes majoristes han baixat fins i tot per sota dels preus recomanats per la Comissió Europea. “El preu són 70 cèntims d’euro per mega, i s’estan cobrant al voltant de 40 cèntims”, afirma l’acadèmic. Des d’Orange asseguren que la companyia ja va realitzar un increment addicional de les inversions per assumir l’augment. En el cas de Vodafone, el volum de dades entre els turistes espanyols a l’estranger es va multiplicar gairebé per dos, perquè la companyia ja tenia una política de roaming sense costos per als viatges a Europa i els Estats Units.

Precisament, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència publicava que l’adeu al roaming pràcticament ha duplicat l’ús d’internet dels espanyols a l’estranger. De fet, un 43% van fer servir el mòbil per connectar-se a l’estranger tant o més que ho feien a Espanya.

Encariment dels serveis

L’altre front del roaming són els preus. Dies després de la fi dels sobrecàrrecs,Movistar ja va començar a aplicar pujades en les tarifes als seus clients i l’associació de consumidors Facua va denunciar en diverses ocasions que les operadores estaven apujant preus responent a la mesura. No obstant, Morán apunta que els preus no s’han incrementat de manera tan desorbitada com s’esperava. “Tot i així Espanya continua tenint una de les tarifes més cares de tot Europa”, afegeix.

LES CLAUS

1. Què ha suposat la fi del roaming per a les operadores?

L’eliminació dels sobrecàrrecs per trucar, enviar missatges i connectar-se a internet mòbil als països de la Unió Europea no s’ha convertit en el drama que preveien les operadores. Les telecos han acabat trobant un nou mercat en aquesta mesura: el lloguer majorista de les seves xarxes a operadors estrangers derivat de l’augment del trànsit. De fet, les tarifes s’han reduït i fins i tot s’ha passat a cobrar per sota dels preus que recomana Brussel·les.

2. Per què van allargar tant l’aprovació de la mesura?

Algunes operadores com ara Movistar es van mostrar molt reticents a l’aprovació de la fi del roaming, que es va acabar endarrerint alguns anys. Aleshores, les companyies esgrimien que aquest canvi implicaria fortes inversions per adaptar la infraestructura a l’augment del volum de trànsit. A més, els països amb més turisme defensaven que l’impacte seria més gran en el seu cas per l’increment de l’ús de les xarxes dels visitants.

3. Com s’ha incrementat l’ús d’internet mòbil a l’estranger?

Segons dades de la Unió Europea, des de l’estiu passat s’ha multiplicat per cinc el trànsit mòbil (un 434%), sobretot el de dades. Competència també va publicar aquesta setmana que l’ús d’internet dels espanyols a l’estranger gairebé s’ha duplicat amb la mesura.

4. Ha afectat els preus?

Encara que no ha sigut una pujada dràstica, operadores com Movistar es van avançar a la fi del roaming fent-la coincidir amb increments de preus en les seves tarifes. Facua ja va denunciar aquesta pràctica. El professor de la UOC José Antonio Morán recorda que Espanya continua sent un dels països amb les tarifes més cares.