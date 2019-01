Vuit anys per amortitzar una moto: el transport públic surt més barat

Per amortitzar una moto petita a Barcelona calen uns vuit anys si es compara amb el cost de desplaçar-se en transport públic. Aquesta xifra pot variar a l’alça, si la moto és més cara o consumeix més benzina, però també a la baixa, si es fan més desplaçaments diaris. De fet, als propietari d’una moto d’uns 2.000 euros els sortirà a compte la compra si durant vuit anys fan dos desplaçaments diaris amb el vehicle entre dilluns i divendres (anar i tornar de la feina) en lloc d’agafar el transport públic, però reduiran aquest període a tres anys si doblen el nombre de desplaçaments a quatre (per exemple, anant i tornant de la feina dues vegades al dia per anar a dinar a casa). Per fer aquests càlculs no es tenen en compte altres desplaçaments en dies feiners o durant el cap de setmana, que reduirien encara més el període d’amortització de la moto.

El cost de circular depèn, abans de res, del preu de la benzina, que en gasolineres urbanes està aproximadament a 1,29 euros per litre, tot i que és un producte molt volàtil. En segon lloc, cal afegir-hi la distància del desplaçament. La zona 1 de l’àrea metropolitana de Barcelona fa més de 35 quilòmetres des de Castelldefels fins a Montgat, mentre que el municipi de Barcelona té una llargada màxima de 17 quilòmetres des la Zona Franca fins a la Trinitat Vella. Segons l’enquesta de mobilitat en dies feiners del 2017, elaborada per l’Autoritat Metropolitana del Transport, la majoria de trajectes diaris tenen lloc dins del municipi de Barcelona -que té la meitat de la població de la primera corona- o entre Barcelona i altres municipis veïns, com per exemple l’Hospitalet, Santa Coloma o Cornellà. Per tant, la majoria de trajectes en moto o transport públic es troben en aquest àmbit i, per simplificar l’anàlisi, s’han agafat dos trajectes estàndard de cinc i deu quilòmetres cadascun.

D’aquesta manera, un motorista pot gastar-se uns 245 euros anuals -la xifra inclou també l’impost de circulació de 8,39 euros i una assegurança d’uns 150 euros- en desplaçar-se uns cinc quilòmetres, dos cops al dia, amb una moto que consumeixi uns 2,8 litres per cent quilòmetres, com és el cas de les més petites. No obstant, es pot arribar als 418 euros anuals en el cas de motos grosses amb consums més elevats, per exemple de 7,1 litres per cent quilòmetres. En cas de fer quatre desplaçaments al dia, les xifres pugen a 331 euros i a 638 euros per a motos petites i grosses, respectivament.

El preu és la gran barrera

El principal cost d’una moto és el preu, sobretot si es compara amb el transport públic, i és el que fa que molts usuaris optin per moure’s en metro o bus i evitar els vehicles de motor. Si bé és cert que algunes marques venen models per poc més de 1.500 euros, el preu mitjà d’una moto petita és d’uns 2.000 euros, i poden arribar als 6.000 euros. Dins d’aquesta forquilla es mouen la gran majoria de models disponibles al mercat per a motos de menys de 125 centímetres cúbics, que són la majoria de les motos urbanes que circulen per Barcelona i que es poden portar amb el permís de conduir B, sense necessitat de treure’s el permís A específic per a motos de gran cilindrada. Al cost del vehicle en si, a més, cal sumar-hi el de mantenir-lo, que, igual que el preu, pot variar segons el model i segons el nivell de desgast que pateixi. Una moto requereix reparacions i ha de passar les revisions mecàniques pertinents, a més dels controls de la ITV. Tot plegat pot sumar uns quants centenars d’euros anuals. A més, el cost de l’assegurança pot variar entre 90 i 200 euros, en funció de l’asseguradora, dels serveis que es contractin, del conductor i de la moto.

Pel que fa al transport públic, les tarifes varien segons el tipus de bitllet. Si bé el bitllet senzill costa 2,20 euros, per als desplaçaments diaris els tiquets més habituals són la T-10 (10,20 euros per a 10 viages), la T-50/30 (50 viatges en 30 dies a 43,50 euros), la T-Mes (viatges il·limitats durant un mes a 54 euros) i la T-Trimestre (viatges il·limitats durant tres mesos a un preu de 145,30 euros). Per fer aquest article no s’han analitzat altres bitllets especials, com la T-Jove, ni descomptes per a pensionistes o família nombrosa.

El cost no ho és tot

Tanmateix, les variables a l’hora de triar un model o un altre de transport van més enllà del simple cost. El temps de desplaçament és un dels elements que els ciutadans de l’àrea metropolitana tenen més en compte a l’hora de triar quin mitjà agafen i, en aquest aspecte, la moto té un avantatge clar: el 30,6% dels barcelonins consideren que el vehicle privat -moto o cotxe-és més ràpid que el transport públic per als seus desplaçaments diaris, enfront d’un 21,6% que troben més ràpid el transport públic, segons l’enquesta de mobilitat. Una altra variable és la mediambiental, en la qual el transport públic és molt més eficient, ja que les motos són vehicles fortament contaminants tant perquè emeten gasos com pel soroll, fet que contribueix decisivament a augmentar la contaminació acústica.

A més, els últims anys la proliferació de la bicicleta com a mitjà habitual de transport i l’aparició de nous mitjans com els patinets estan donant noves alternatives ràpides i netes als ciutadans, sobretot per a desplaçament de mitjana distància.