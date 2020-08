El turisme rural català salva els mobles al juliol gràcies als catalans

Les nits que els viatgers passen als allotjaments extrahotelers d'Espanya van caure al juliol gairebé un 50% respecte a un any enrere. Ara bé, la ferida no ha sigut igual per als diferents tipus d'allotjaments, ni per a les diferents comunitats de l'Estat. Per exemple, mentre que les pernoctacions en apartaments turístics van caure, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), un 66%, els càmpings retallen aquesta caiguda a la meitat (-36,3%) i el turisme rural la rebaixa a gairebé un 10%. I en aquest sentit, Catalunya no en surt gens malparada.

Amb uns 50.500 visitants, el Principat és la segona comunitat que més viatgers rurals va rebre, per darrere dels prop de 75.000 de Castella i Lleó. Però més enllà d'això, sobretot tenint en compte que ja és habitual que estigui en aquesta posició, Catalunya està entre les comunitats amb les diferències més petites de viatgers i pernoctacions respecte a l'any passat. A tall d'exemple, el turisme rural a les Balears va caure un 53% en termes de viatgers i un 58% en pernoctacions, i aquestes caigudes a Catalunya són del 2,5% i de l'1,3%, respectivament. A més, el Principat està en primera posició en el segment concret de les cases rurals.

Això sí, les grans triomfadores del juliol (de nou pel que fa al turisme rural) van ser Múrcia, Navarra i Astúries, que van superar el nombre de viatgers i pernoctacions de l'any passat. En el cas de Múrcia més d'un 70% de les persones que van visitar la comunitat eren murcianes, a Navarra aquesta proporció era del 26% i a Astúries, de poc més del 10%. A Catalunya, en canvi, aquesta taxa és del 95,5%. És a dir, que la gran majoria de persones que van triar Catalunya com a destinació rural eren catalans. En segon lloc hi ha les persones procedents de Madrid, que van suposar l'1,1% dels visitants, i després viatgers procedents de l'Aragó (0,8%) i del País Basc (0,6%). Amb prou feines un 10% dels turistes rurals que han vingut a Catalunya eren estrangers.

En aquest sentit, la distinció entre les províncies més visitades col·loca Girona com la líder dins l'Estat i també la que en surt més ben parada en grau d'ocupació. És, a més, la segona província on es van fer més pernoctacions rurals.

Els càmpings catalans, els més triats

Pel que fa a les pernoctacions dins dels càmpings, gairebé un 40% es van fer en complexos catalans. És, amb més de 2 milions, la comunitat on s'han passat més nits. En aquest cas amb bastanta diferència amb Andalusia (que amb poc més de mig milió és el segon territori on s'han fet més pernoctacions) i Cantàbria (unes 340.000). En termes de visitants, el podi es repeteix excepte en la tercera posició, on es col·loca Galícia. Ara bé, també en aquest cas es repeteix l'estampa del turisme rural: el 91% dels turistes que al juliol van optar pels càmpings catalans residien a Catalunya i un 86,8% dels que hi van pernoctar, també.

En el cas dels apartaments turístics, Catalunya cau al juliol a la quarta posició, per darrere d'Andalusia, el País Valencià i les Canàries, que van ser les comunitats més visitades i on més s'hi va pernoctar.