La venda de cotxes remunta al març però baixa un 5,4% el primer trimestre

La matriculació de cotxes a Catalunya ha canviat de tendència al mes de març i ha tornat a la senda del creixement, amb un augment d'un 1,4%, fins a les 16.728 unitats, segons les dades publicades aquest dilluns per les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.

Però, malgrat la millora del mes de març, en l'acumulat del primer trimestre s'ha registrat una caiguda del 5,4% respecte al mateix període de l'any passat, amb 44.024 vehicles matriculats. A l'Estat segueixen caient les matriculacions, amb una disminució del 6,88% el primer trimestre i del 4,30% al mes de març.

D'altra banda, els vehicles dièsel accentuen la seva caiguda, amb fins a un 39,50% menys de matriculacions els tres primers mesos de l'any a Catalunya, i un 33,08% menys aquest març respecte al del 2018.

Pel que fa a dades de l'Estat, els automòbils dièsel també han seguit amb la seva davallada, encara que no tan accentuada com a Catalunya, amb un 31,01% menys el primer trimestre (un 28,26% menys només al març).

Per la seva banda, les matriculacions d'automòbils de gasolina han augmentat tant a Catalunya com a nivell estatal aquest primer trimestre, un 9,55% amb 30.225 vehicles i un 3,42% amb 194.214, respectivament. Pel que fa al març, l'augment ha sigut del 13,40% a Catalunya i del 3,52% a Espanya.

D'altra banda, segons l'informe mensual el vehicles matriculats per a empreses han pujat un 3,1% a Espanya, mentre que no ho han fet els turismes particulars, que han caigut un 5,8%. De la mateixa manera, també han disminuït els vehicles matriculats per llogar (9,6%).

El director de comunicació de Faconauto, Raúl Morales, reconeix que és "preocupant" la tendència negativa de les matriculacions, en especial pel que fa a vehicles particulars, i assegura que el que cal és "un missatge de tranquil·litat per als consumidors" amb un pla de renovació "com el del País Basc".

De la mateixa manera, el director de comunicació de Ganvam, Alberto Tapia, considera "vital" un pla d'ajudes "estructurat i a llarg termini", encara que es mostra optimista i remarca que encara que les dades són negatives s'està alentint la davallada i es podria veure una recuperació els pròxims mesos.