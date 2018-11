De l'agressió sexual a la demagògia d'ultradreta

El greu i intolerable episodi de l'agressió sexual col·lectiva a Santa Coloma de Gramenet de joves sense papers contra una noia i l'apunyalament del seu company ha destapat la caixa dels trons i ha posat en evidència que, en qüestions delicades com aquestes, la inacció política tan sols serveix per adobar el terreny a la lamentable demagògia populista que atia la por i els baixos instints d'alguns. El problema és real, existeix. Cal reconèixer-lo i cal actuar per minimitzar-lo, per controlar-lo. No fer-hi front amb valentia, amb mesures alhora realistes i efectives, permet el que per desgràcia resulta relativament fàcil, que és agafar-se a casos com aquest per culpabilitzar determinats col·lectius i per barrejar-ho tot barroerament: refugiats, delinqüència... Tot al mateix sac. Culpar l'estranger, sobretot quan aquest és vistosament diferent –per llengua, per cultura, per religió, per color de la pell–, i encara més quan aquest és pobre de solemnitat, és una trista, vella i perillosa resposta.

Avui recorre Europa un retorn al seu passat més negre, el dels feixismes del segle XX, però podríem remuntar-nos més lluny, fins als pogroms medievals. Corren de bell nou aires d'intolerància cap a la diferència que estan donant ales a l'extrema dreta. Qualsevol fet delictiu és aprofitat per atiar l'odi, per buscar culpables fàcils al malestar col·lectiu fruit d'una sortida de la crisi que ha deixat molta gent a la intempèrie. La classe mitjana està patint. I resulta massa temptador agafar la part pel tot.

Però això no vol dir que la part, en aquest cas concret, no sigui greu, que ho és, i molt. ¿Com pot ser que aquest grup de nois, incloent-hi alguns menors d'edat, visquessin des de fa més d'un any en una casa deshabitada, sense condicions de cap mena, i cap administració no els tingués identificats i ni hi hagués enviat els serveis socials? Aquesta desídia, o si es vol ser més benevolent aquesta descoordinació institucional, és el que hi ha en el rerefons dels fets que han alertat la població de Santa Coloma de Gramenet i que han donat peu a alguns per a la demagògia racista.

Resulta decebedor que la resposta pública consisteixi a espolsar-se les responsabilitats. Al final només queda l'actuació de la policia i la justícia, que ja estan fent la seva feina. Ja hi ha identificats, i tancats en presó provisional sense fiança, els cinc nois que efectivament van participar directament en l'agressió sexual de la noia i l'apunyalament del seu company. Però la qüestió no pot quedar aquí: o s'actua de manera que des del sector públic hi hagi una capacitat preventiva d'incidència més efectiva en col·lectius vulnerables, o se'ls aboca a la marginació i, alguns aniran a la violència. I llavors de retruc es dona carnassa al 'hooliganisme' ideològic de webs d'ultradreta o de partits com Plataforma per Catalunya, que a força de repetir simplistes consignes incendiàries estan contaminant formacions de la dreta parlamentària i enrarint el clima social.