Els taxistes tornen a la vaga per un decret que no convenç a ningú

Els taxistes de Barcelona tornen a estar en vaga indefinida i a ocupar amb els seus vehicles un ampli tram de la Gran Via. La raó és la de sempre: el que ells anomenen la seva "guerra" contra els vehicles de turisme amb conductor (VTC), com els d'Uber o Cabify. Ahir el departament de Territori i Sostenibilitat va explicar les grans línies del decret llei que aprovarà aviat i que estableix mesures molt estrictes per als VTC per restringir la seva operativitat. Per exemple, si no estan de servei, no els permet circular ni estar estacionats als carrers de la ciutat. I els serveis sempre els han de fer partint de la seva base. D'altra banda, l'aplicació no pot informar de la proximitat del vehicle fins que no s'ha fet ja la demanda. Són condicions que han indignat les patronals del vehicles de lloguer amb conductor, que han anunciat que recorreran el decret per impedir-ne l'aplicació. Tanmateix, tot això no ha satisfet els taxistes, que havien exigit que la petició de servei a un VTC s'hagués de fer com a mínim sis hores abans, tot i que alguns demanaven que fossin 24 hores. El decret preveu només una antelació de 15 minuts i això ha estat, al seu parer, motiu suficient per posar-se en vaga indefinida immediatament.

Els arguments que ha donat el conseller Damià Calvet per posar aquest petit marge és que temen que exigir més temps podria vulnerar les lleis comunitàries i, per tant, podria provocar la reversió del decret i el pagament d'elevades indemnitzacions. Tothom, de fet, amenaça amb grans indemnitzacions. El sector de les VTC diu que aquestes restriccions poden acabar costant més de mil milions d'euros a l'administració –és a dir, als contribuents–, si la justícia acaba sentenciant que se'ls ha perjudicat. I els taxistes aquests dies amenaçaven amb reclamar indemnitzacions milionàries també perquè consideren que les VTC els han pres la seva feina. Per acabar d'embolicar la situació, l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, que és la responsable de la regulació del trànsit i del sector del taxi, també és queixa del decret perquè el troba massa conservador i acusa la Generalitat de traspassar el problema a l'AMB, presidida per Ada Colau, que acabaria sent la que hauria de donar la cara i ampliar el marge horari necessari per demanar el servei de les VTC atenent les demandes del taxi.

S'ha avançat ben poc, doncs, amb aquest decret. Al juliol la manera que va tenir el govern espanyol de treure's el problema de sobre va ser acordar que les competències per regular el funcionament de les VTC passés a l'administració autonòmica. I ara, amb una pressa una mica difícil d'entendre, ja que hi havia temps per continuar negociant –i de fet, afortunadament, ahir continuaven les converses–, la Generalitat trasllada la responsabilitat a l'AMB. En qualsevol cas, la realitat és que la Gran Via torna a estar ocupada pels taxis, torna a haver-hi greus incidents al carrer i els ciutadans pateixen la indefensió de not tenir aquest servei i l'espai públic ocupat. ¿S'atrevirà aquest cop algun cos policial o administratiu a prendre alguna mesura contra la seva violència o a desallotjar-los?