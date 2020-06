El govern espanyol s'abona a la confusió

En situacions de crisi com la que estem vivint els ciutadans miren a les institucions buscant, sobretot, certeses i fiabilitat. Per això resulta molt preocupant que des de les institucions es creï confusió o, pitjor encara, es doni la sensació que s'està amagant informació. És una mica el que li passa al govern espanyol amb l'embolic de les dades sobre les víctimes de la pandèmia i, aquestes últimes hores, amb la confusió que està creant sobre la data de reobertura de les fronteres al turisme.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va dir dimarts en una trobada amb la premsa estrangera que la data prevista per a l'obertura era el 22 de juny, l'endemà mateix que decaigui l'estat d'alarma. Però aquest dijous la Moncloa feia marxa enrere i insistia que la data prevista era l'1 de juliol. Entremig, l'anunci havia provocat malestar a Portugal i França, dos països fronterers amb els quals no s'ha consensuat la decisió. Tot apunta, doncs, a un error de gestió amb conseqüències serioses sobre un sector tan important com el turístic.

Es pot entendre que sigui difícil prendre una decisió com aquesta, que ha de buscar un equilibri entre el risc epidemiològic i l'impacte econòmic, però això no justifica que es creï confusió. El sector turístic, que representa al voltant d'un 12% del PIB, necessita saber amb seguretat quin dia s'obriran les fronteres als turistes estrangers sense que s'hagin de sotmetre a una quarantena. I més quan hi ha competidors directes, com ara Itàlia, que ja han començat la temporada, o altres, com Grècia, que ho faran ben aviat.

És possible que davant aquesta situació, i si el curs de la pandèmia ho permet, s'hagi d'avançar l'obertura de les fronteres per fer-la coincidir amb el final de l'estat d'alarma, però en tot cas s'ha de decidir i comunicar ara, perquè falten poc més de dues setmanes i el sector s'ha de preparar.

En paral·lel, cal posar en marxa tot un pla per garantir que Espanya serà un destí segur aquesta temporada, i cal preparar el sistema sanitari i els de testeig i rastreig perquè actuïn amb rapidesa en cas que es detecti algun cas o un brot. Si s'opta per una obertura tardana, almenys que serveixi per garantir la màxima seguretat als visitants. De moment, però, no hi ha senyals que aquest pla estigui en marxa.

Com deia ahir el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, en una entrevista a l'ARA, la pandèmia ofereix una oportunitat per repensar el model i consensuar-lo entre tots els actors. Però en el curt termini el que tenim és una crisi de gran abast que posa en perill el futur de milers de persones a Catalunya i que afecta des del gran propietari d'hotels i tots els seus empleats fins a la família que regenta un restaurant o una botiga de souvenirs. Per això, a més de reclamar a l'Estat un pla d'ajudes, aquest estiu serà una bona oportunitat per redescobrir racons de Catalunya i ajudar un sector que dona vida a moltes comarques.