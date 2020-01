El judici al major Trapero, una "barbaritat" jurídica

L'ofensiva de la justícia contra el Procés ha estat esquitxada d'excessos, irregularitats i violacions de drets, tal com la justícia europea ha posat de manifest. Però no hi ha dubte que el judici que va començar ahir contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana i els ex alts càrrecs Pere Soler i Cèsar Puig és un autèntic despropòsit, impropi d'un estat de dret. En primer lloc perquè resulta incomprensible que ahir la Fiscalia no retirés les acusacions per rebel·lió contra Trapero i els dos ex alts càrrecs després de la sentència del Tribunal Suprem del 14 d'octubre, que va dictaminar la inexistència d'aquest delicte. I, en segon lloc, perquè, sense el delicte de rebel·lió, tota la causa cau com un castell de cartes, ja que la tesi de la Fiscalia era que els Mossos, com a cos armat, eren la peça clau per justificar l'existència de violència.

Tot i així, el fiscal Miguel Ángel Carballo va fer el seu interrogatori amb arrogància i falta de respecte per a l'acusat. Va mostrar, a més, un desconeixement dels protocols d'actuació de la policia catalana que feia feredat. Costa d'entendre com el tribunal ho va permetre. Com ja va passar en el judici del Procés, el relat que fan dels fets del setembre i l'octubre del 2017 respon a un prejudici previ, que és el de la conxorxa entre Trapero i els líders polítics per poder fer l'1-O, que és una manera de justificar l'estrepitós fracàs de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a l'hora de trobar les urnes i impedir el referèndum.

Afortunadament, com ja va passar al Suprem, Trapero es va defensar amb rigor i fermesa, mantenint la calma i sense caure en les provocacions del fiscal. Va donar totes les explicacions pertinents sobre els operatius policials del 20-S i l'1-O, i va desmuntar totes les acusacions infundades sobre la connivència dels Mossos que consten a l'escrit d'acusació. I ho va fer amb sinceritat i honestedat, deixant clara la seva posició personal contra la independència i sobre les decisions que van prendre durant aquells dies els responsables del Govern, que va qualificar de "barbaritat". Aquest dimarts continuarà l'interrogatori i podrà donar detalls, per exemple, del pla que van elaborar els Mossos per detenir els membres del Govern si així els hi ordenaven les autoritats judicials.

Trapero és un policia de qualitat, un funcionari públic que durant aquells dies va intentar fer complir la llei però, alhora, minimitzar els riscos per a les persones, és a dir, fer la seva feina de manera professional per mantenir l'ordre públic i evitar mals majors. És justament el contrari del que va fer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que, a més de no aconseguir l'objectiu d'aturar el referèndum, van deixar darrere seu un rastre de violència i dany a les persones impossible de justificar en termes policials. Ara sembla que volen descarregar la seva frustració sobre el major Trapero amb un judici que, de ben segur, és una autèntica "barbaritat".