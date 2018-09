Rivera segueix els passos de Trump

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va protagonitzar ahir una lamentable entrevista a TV3 en què va acusar els professionals de la casa de "mentir", "manipular" i ser un "aparell de propaganda separatista", davant l'estupefacció de la periodista Lídia Heredia, que va desmuntar una a una les acusacions del líder taronja. Heredia li va respondre, amb to calmat però ferm, citant la cobertura que havia fet TV3 dels actes de Cs en el primer aniversari dels plens del 6 i 7 de setembre del 2017 i com s'havia tractat la qüestió en el seu propi programa.

Es podria pensar que Rivera només buscava notorietat i protagonisme faltant al respecte professional als periodistes de TV3, una manera fàcil d'aconseguir l'aplaudiment del seu electorat més radical, però seria un error d'apreciació. Al darrere de l'incident d'ahir hi ha tota una estratègia, amb tics clarament trumpistes, que busca desacreditar davant una part de la població catalana tant els seus mitjans públics de comunicació com els Mossos d'Esquadra, als quals va qualificar de "policia política". D'alguna manera, Rivera està intentant aplicar el 155 unilateralment atacant dos pilars bàsics de qualsevol societat democràtica, com són els mitjans públics i la policia, i qualsevol dia veurem una nova ofensiva similar contra l'escola catalana. La campanya estiuenca contra els llaços grocs també va en aquesta direcció.

En la seva cursa desaforada per no perdre quota mediàtica, el duet format per Rivera i Inés Arrimadas ha posat en marxa una estratègia que busca partir la societat catalana en dues comunitats enfrontades atiant la desafecció d'una part dels ciutadans cap a les seves pròpies institucions. D'aquí ve la comparació amb les polítiques seguides per Trump als Estats Units i les seves invectives contra els mitjans i periodistes en general, que són en realitat un atac a la llibertat de premsa i un intent d'intimidació.

Es pot criticar TV3, per descomptat, però aportant dades, citant casos concrets i, sobretot, respectant la professionalitat dels periodistes que hi treballen, i no llançant acusacions genèriques i poc fonamentades. Justament per a això hi ha una comissió al Parlament. La catalana és una societat prou madura per no permetre que els seus mitjans públics es converteixin en un "aparell de propaganda". Al contrari, TV3 sempre apareix a les enquestes com un mitjà amb una alta valoració professional, i els seus informatius com els més objectius i plurals. Per no parlar del prestigi internacional de la cadena i de la multitud de premis que ha rebut.

Però tot això no li interessa gens a Rivera, perquè el que li molesta no és el que ell anomena "línia editorial", sinó el punt de vista centrat en el país que té TV3 i el seu paper dinamitzador de la llengua catalana. Això és el que considera intolerable Rivera, i per això l'ha identificat com un dels seus principals enemics a abatre a través d'una estratègia d'agitació irresponsable. Afortunadament no se'n sortirà en el que és el principal objectiu, el de la fractura, però seria il·lús menystenir la seva capacitat de desprestigiar la professionalitat dels mitjans públics.