Arcadi Oliveres participa en un acte de la CUP i admet que l'independentisme s'ha "precipitat massa"

Arcadi Oliveres ha estat la novetat de l'acte de la CUP d'aquest vespre a Terrassa, la ciutat on fins ara era regidora la número 2 de la candidatura, Maria Sirvent, amb qui va compartir escenari del Cinema Catalunya d'aquesta ciutat vallesana. Tot i que Procés Constituent no s'ha integrat a la candidatura de la CUP, sempre ha mantingut una complicitat amb l'esquerra anticapitalista. I aquest dimarts Oliveres ho ha demostrat amb la seva participació a l'acte dels cupaires a Terrassa, on només començar ha demanat la llibertat dels consellers i líders sobiranistes empresonats.

Arcadi Oliveres ha afirmat que el 21-D hi ha una nova oportunitat per tirar endavant la independència perquè fins ara, pel representant de Procés Constituent, l'independentisme s'ha "precipitat massa". "Ens hem il·lusionat massa, hem de digerir més el Procés", ha admès Oliveres. Així, l'economista creu que les eleccions de la setmana que ve són una eina per "assegurar una majoria suficient" per tirar endavant la República, definir com ha de ser i "dialogar amb els altres pobles d'Espanya, fer accions de germanor per tal de poder avançar".

De fet, els cupaires sempre han defensat que la construcció de la república catalana també pot servir per la resta de pobles de l'Estat per fer els seus processos d'autodeterminació. Tot plegat, però, sempre per la via unilateral, un camí que aquest dimarts el número 5 de la CUP, Jordi Salvia, ha tornat a posar damunt la taula i ha avisat que la via del "diàleg i la bilateralitat" és un projecte polític que "no porta enlloc". Per demostrar-ho, Salvia ha començat la seva intervenció recitant el llistat de lleis que el TC ha anul·lat en els últims mesos i ha demanat que el 21-D hi hagi una victòria de "l'independentisme" i que les esquerres siguin "hegemòniques" per "reteixir de nou el país".

Sirvent demana sumar "forces demòcrates i republicanes"

Maria Sirvent ha actuat a casa, d'on és regidora de l'ajuntament de Terrassa. Sirvent ha demanat que a partir del 21-D la construcció de la República pugui comptar amb "el màxim d'actors polítics i socials" per materialitzar el resultat de l'1-O. "És el moment de sumar i comptar amb el màxim de forces republicanes i demòcrates". En aquest sentit, Sirvent ha retret a les forces independentistes i d'esquerres que "vulguin renunciar a la desobediència col·lectiva i a la unilateralitat", en referència a ERC, tot i que els republicans apostarien per la via unilateral si el diàleg amb l'Estat falla.

Salvia també ha mostrat el suport de la CUP per totes aquelles persones que "estan amenaçades per la justícia espanyola i que les volen imputar en una causa general contra l'independentisme", en referència a les possibles noves imputacions del jutge Llarena. El candidat de la CUP ha posat en valor la feina dels Comitès de Defensa de la República, que ha avisat que seran "clau" a partir del 21 de desembre" per tirar endavant la República.