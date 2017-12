Arrimadas: "A Espanya li ha faltat un projecte de país"

De Cornellà al Cercle d'Economia abans de tornar al carrer aquesta tarda, a la Fira de Sabadell. Després de recórrer Lleida, Girona i Tarragona en un cap de setmana, Ciutadans centra ara la seva campanya en la província de Barcelona, on aspira a acontentar totes les esferes socials amb un discurs que presenta Inés Arrimadas com a centrista. Així, tot i creure que "el principal responsable de tot el que està passant ha sigut el govern de la Generalitat", la candidata a les eleccions ha fet avui corresponsables de l'auge de l'independentisme "els governs d'Espanya". " No és casualitat que una regió pròspera, dinàmica i rica et declari la independència", ha assegurat: "A Espanya li ha faltat un projecte de país il·lusionant".

Si ahir Arrimadas va prometre acabar amb "les llistes d'espera i els barracons", aquest dimarts ha recordat l'aposta de Ciutadans pel teixit empresarial, que es visualitzarà en primer lloc amb un "pla de xoc" perquè "les empreses que han marxat de Catalunya tornin".

" S'han de recuperar la legalitat i la tranquil·litat social, coses intangibles però que tenen impacte en la seguretat de les empreses", ha insistit la líder de Cituadans a Catalunya, que ha afirmat davant al Cercle d'Economia que "si algú volia veure el Procés com una estratègia de negociació amb el govern d'Espanya, ha sigut la pitjor estratègia".

La conferència d'Arrimadas s'ha centrat en les propostes econòmiques del partit, que es basen en una auditoria a la Generalitat "per detectar problemes de gestió, ineficiències, casos de corrupció i tota la despesa que s'hagi destinat aquest temps al Procés", destinar aquests recursos "a estimular les estructures productives" i un "pacte per a les polítiques socials i econòmiques de Catalunya". Arrimadas ha apostat, a més, per la "millora del sistema de finançament amb corresponsabilitat fiscal igual per a totes les comunitats autònomes".



Torna a carregar contra el model educatiu

La candidata de Ciutadans ha tornat a carregar contra el model educatiu de Catalunya i ha demanat un "pacte nacional per a l'educació": " A les escoles s'ha d'ensenyar a pensar, no què pensar", ha sentenciat.