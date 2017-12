Iceta acusa Puigdemont d'haver "obert la porta a la violència verbal i qui sap si a l'altra"

En plena polèmica pel professor de la UB que va fer tuits homòfobs contra Iceta, el candidat del PSC ha vinculat aquests atacs personals al clima generat pel govern de Puigdemont. "Veiem la raó del problema: quan un president ha dit als ciutadans que s'encarin als alcaldes, està obrint la porta a la violència verbal i qui sap si a l'altra".

El candidat del PSC ha fet aquestes declaracions en un acte municipalista del PSC, on ha criticat que des de la Generalitat s'hagi assenyalat els alcaldes del seu partit pel fet de no ser independentistes. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ja va responsabilitzar aquest dilluns al Govern dels tuits contra Iceta i del fet que a ella li diguessin "xarnega de merda".

"Si soc president tothom es podrà fotografiar amb qui vulgui, tothom saludarà a tothom dient 'Bon dia' sense pensar si l'altre pensa igual o diferent, cada persona tindrà l'obligació de fer tres o quatre somriures al dia sense pensar si els altres pensen diferent o no", ha dit Iceta aquest dimarts.

En presència de diversos alcaldes que han vist trencats els seus pactes de govern per l'aval dels socialistes a la repressió de l'Estat, Iceta també ha promès que, en cas de ser investit president, no els girarà l'esquena i que "els ajuntaments, que en moments de crisi han demostrat ser l'aliat natural de la gent que ho passa pitjor", podran continuar fent la seva feina amb recursos suficients.

El candidat del PSC, de fet, ha aprofitat l'acte per presentar un pla de xoc social de 3.000 milions d'euros per combatre la pobresa i les desigualtat, finançat a partir de "reestructuració de despesa no prioritària" i dels "nous ingressos del model de finançament" autonòmic. El pla, que s'ha compromès a aplicar al llarg de la pròxima legislatura en cas de ser investit president, té objectius com l'increment de les places d'escoles bressol i de les beques menjador, la regularització de contractes laborals i la creació de llocs de treball en el sector de la dependència o l'augment del parc d’habitatges de lloguer social.

"Cs no té ni punyetera idea de gestionar el dia a dia dels ciutadans"

Arribats a l'equador de la campanya, el PSC intensifica els atacs a Cs, el seu principal rival a les eleccions del 21-D. I un dels actius dels socialistes per reivindicar-se davant la formació taronja és la seva experiència de govern, a la Generalitat però també als municipis del país. És per això que el líder del partit a Barcelona, Jaume Collboni, s'ha agafat a aquest argument per desacreditar els d'Arrimadas, que no compten amb cap alcaldia al país -el PSC en té més de 100-. "No tenen ni remota, ni punyetera idea de gestionar el dia a dia dels ciutadans", ha afirmat.

Els dards no només han anat contra Cs i els independentistes: Collboni ha retret als comuns, amb qui el PSC competeix per l'esquerra, que diguin que volen "reconstruir ponts" i "tenir la clau" quan a Barcelona han trencat el pacte de govern amb els socialistes i han "rigut les gràcies als independentistes".