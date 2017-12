Cs venç a Barcelona, però la majoria es manté independentista

La capital catalana també es va tenyir ahir de color taronja, tot i que va mantenir la majoria independentista i Esquerra va guanyar terreny. Per primera vegada, però, Ciutadans va ser el partit més votat a Barcelona en unes eleccions, ja siguin municipals, catalanes o generals. Ahir, el partit d’Arrimadas va passar del 19% dels comicis del 2015 a un 24% dels vots a la capital catalana. La formació taronja va ser la preferida en set dels deu districtes de la ciutat, sobretot entre els veïns de Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi, mentre que el pitjor registre el va tenir a Gràcia, on va ser tercera força amb només el 16% dels vots.

Al conjunt de Barcelona, el partit taronja va superar fins i tot Esquerra, que va quedar segona força amb el 21% dels vots. I, a diferència del que va passar al conjunt del territori -on Junts per Catalunya supera els republicans-, a Barcelona el partit de Carles Puigdemont va quedar per darrere del d’Oriol Junqueras, com a tercera força i amb el 19,5% dels vots.

El quart partit més votat pels barcelonins va ser el PSC, que va aconseguir un 14,5% dels vots, seguit per Catalunya en Comú - Podem amb un 9%, la CUP amb un 5,3% i finalment el Partit Popular, que només va aconseguir un 5% dels vots.

Malgrat la victòria de Ciutadans, però, la suma dels vots que van rebre els partits independentistes es va mantenir molt per sobre de la dels unionistes, amb un total de 404.700 vots (d’ERC, Junts per Catalunya i la CUP), contra 384.200 vots del bloc unionista (Cs, el PSC i el PP).

De fet, si s’haguessin donat les mateixes condicions que als comicis anteriors -on Junts per Catalunya i Esquerra es van presentar junts-, Ciutadans hauria tornat a ser segona força a Barcelona, amb pràcticament la meitat dels vots que la unió de les dues formacions independentistes.

Nou Barris i Sarrià, feu de Cs

Nou Barris (31%), Sarrià-Sant Gervasi (29%) i les Corts (27%) són els tres districtes de la ciutat on més vots va aconseguir Arrimadas. El partit taronja també va ser el més votat pels veïns d’Horta-Guinardó (24%), Sant Martí (24%), Sant Andreu (24%) i Ciutat Vella (21%). En canvi, a Gràcia (16%) i a l’Eixample (20%), el barri més important en volum d’habitants, amb més de 250.000, Ciutadans va quedar tercera força. En aquests dos districtes el partit més votat va ser Junts per Catalunya, seguit d’Esquerra.

El vers lliure a Barcelona va ser Sants-Montjuïc, on la força més votada no va ser ni Cs ni JxCat, sinó el partit d’Oriol Junqueras, amb un 24% dels vots, seguit de nou per la formació taronja, amb un 21%.

La Barcelona més dual

La capital catalana va mostrar ahir la seva cara més dual fins ara en unes eleccions. El comportament dels votants a Barcelona varia molt en funció de quins comicis afronta. D’aquesta manera, ahir, el partit que lidera Inés Arrimadas -que no té cap alcaldia a Catalunya- es va convertir en la formació més votada a la capital. Al consistori de la ciutat hi té una força menor: només compta amb 5 dels 41regidors que hi ha en total a l’Ajuntament.

A les últimes eleccions espanyoles i municipals, en canvi, els barcelonins van votar en clau més social. A les generals, Podem va aconseguir prop de 100.000 vots més que Esquerra i els comuns, liderats per Ada Colau, també van guanyar a les municipals, després de superar en més de 16.000 vots els convergents, que són segona força.

Per contra, quan els barcelonins afronten unes eleccions al Parlament de Catalunya voten en clau nacional. I aquí és on el canvi es va fer ahir més evident: tot i que la majoria de ciutadans van tornar a votar partits independentistes, els barcelonins van situar, per primera vegada, el partit taronja al capdavant en la llista dels més votats.