Cs acusa Puigdemont de viure "en una realitat paral·lela" i assegura que no podrà ser investit president

El número dos de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha acusat Carles Puigdemont de viure "en una espècie de Matrix o realitat paral·lela" quan creu que podrà ser investit president de la Generalitat "tot i estar fugit" i formar govern "donant l'esquena a una majoria de catalans" que han apostat per un canvi a la política catalana. En una atenció als mitjans aquest dissabte a Barcelona, el dirigent taronja li ha recordat que JxCat ha aconseguit 160.000 vots menys que C's, i que davant el "triomf incontestable" de la formació liderada per Inés Arrimadas "no seria sa" que tornessin a governar "com si res hagués passat". Sobre la possibilitat d'iniciar converses amb els partits independentistes, Carrizosa ho ha descartat "mentre no reconeguin el canvi de situació a Catalunya".