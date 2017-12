Dante Pérez: "No soc de Queen. Amb Iceta ballaria Madonna o 'Paquito el Chocolatero'"

Em sabria dir qui és el cap de llista per Tarragona?

Alejandro Fernández.

S'ha llegit el programa electoral del seu partit?

Sí.

I com sap que és la millor opció?

Pel motiu per què em vaig canviar i em vaig incorporar al PP: és la defensa més ferma que hi ha avui en dia al mapa electoral de la unitat d'Espanya i la Constitució.

Creu que té alguna semblança amb l'altre Dante, Dante Fachin?

Potser sí, tots dos som bastant sincers. És cert que a la política hi abunda la gent de partit, i jo sempre m'he considerat un home de principis encara que no estiguessin alineats al partit.

Dante Fachin ara és més pròxim a la CUP i vostè ha passat del PSC al PP, aquí també hi ha similitud.

Suposo que ara tots dos estem més còmodes.

Quants cops li han fet broma amb el seu nom?

M'han preguntat moltes vegades si era nom o cognom, o em deien que era un sobrenom.

Anar al PP, que pot quedar últim, és el seu particular descens a l'infern?

No, no. De fet, me'n vaig al PP recordant Dante Alighieri: Miquel Iceta parla d'indultar els colpistes, i als centres concèntrics de 'La Divina Comèdia' hi havia els traïdors a la pàtria, els colpistes.

Vostè donava suport a Susana Díaz al capdavant del PSOE i ara a García Albiol, que va perdent suports. Sempre l'encerta així en les seves decisions?

La veritat és que trio el que considero que és millor per a Espanya. Susana Díaz havia estat una fantàstica secretària general del PSOE, i allà comença el meu desencís. Pedro Sánchez vendria qui fos per ser president.

Sabria dir-me l'article 156 de la Constitució?

El 156 crec que fa referència a l'autonomia de les comunitats autònomes.

Concretament a l'autonomia financera. Bon coneixement constitucional. Quin és el seu article preferit?

Avui en dia el 155, que ens ha portat molta calma, i el número 2, que parla de la indissoluble unitat d'Espanya.

Sabria dir-me el salari mínim interprofessional?

Uns 750 euros al mes.

Puigdemont va haver de decidir que volia ser president en dues hores. Si el 22-D li truquen i li diuen "Dante, et toca", què els dirà?

Que accepto, i tant.



Hauria de deixar l'alcaldia de Gimenells…

Seria una missió major, un objectiu major.

¿Un independent deixa de ser-ho quan entra en una llista o es veuria capaç de votar en contra d'una decisió del seu partit si no hi està d'acord?

Si hagués de discrepar, discreparia.

Quina cançó ballaria amb Miquel Iceta?

No soc de Queen… Alguna de Madonna dels anys 80, de la seva època esplendorosa.

Pensava que em diria aquella de Julieta Venegas, 'qué lástima pero adiós'…

Un 'Paquito el Chocolatero' també el ballaria.

Amb quin candidat del bloc independentista es faria una 'selfie'?

Suposo que amb algú de la CUP, per un tema de principis. Els considero, dins l'independentisme, els que van de cara i exposen fermament la seva convicció.



Faci'm una porra. Quants diputats traurà el seu partit?

A la província de Lleida traurem els dos diputats; a escala general millorarem respecte al 2015 i ens acostarem els 16 o 17 diputats.