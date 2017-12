ERC aposta per recuperar la via "unilateral" si l'Estat es nega a negociar després del 21-D

ERC ha evitat fer referència a la via unilateral en el programa electoral i cap dels seus dirigents n'havia fet referència fins ara en campanya, més enllà d'una referència discreta a la "desobediència" que va fer Joan Tardà a Valls. Aquest diumenge, però, la situació ha canviat. "Si el govern espanyol no accepta negociar després del 21-D, recuperem la via unilateral!", ha exclamat el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, número 15 de la candidatura per Barcelona. Els republicans entomen el repte que els hi va llançar la CUP: "Sí, companys de la CUP, vosaltres i nosaltres!".

La setmana passada, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, va afirmar que "la unilateralitat és un invent de l'Estat" i ERC només ha inclòs al programa la referència al diàleg i negociació amb l'Estat per aconseguir la plena independència de Catalunya. De fet, la referència a la unilateralitat ha estat pràcticament vetada entre els republicans, també per les implicacions que podria tenir sobre la situació dels presos polítics. El Tribunal Suprem els va exigir que renunciessin a la via unilateral per sortir de la presó. També li ho va exigir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres sobiranistes de la Mesa.

540x306 Marta Rovira i Carme Forcadell a punt per començar el míting d'ERC a Badalona Marta Rovira i Carme Forcadell a punt per començar el míting d'ERC a Badalona

Precisament aquest diumenge a Badalona, Forcadell ha participat en el seu primer míting de campanya. I lluny de parlar de dreceres ha preferit reconèixer que el camí cap a la república catalana serà "més llarg i amb ziga zagues".