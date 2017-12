Forcadell se suma a Rovira i els consellers en la campanya d'ERC pel 21-D

Carme Forcadell es va sumar a darrera hora a la candidatura d'ERC pel 21-D. La seva situació processal li va fer declinar inicialment l'oferiment dels republicans, però finalment va decidir ocupar el número 4 per Barcelona que li havien reservat. Aquest diumenge a Badalona la presidenta del Parlament farà un pas endavant, també, en campanya. Malgrat que el seu desig inicial era mantenir-se en un segon pla, ha acabat acceptant tenir cert protagonisme durant els propers dies, tal com ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA. Fins ara, la seva presència als escenaris dels mítings s'havia limitat a la irrupció improvisada durant l'acte d'inici de campanya a Vic, quan Forcadell va pujar per abraçar-se a Carles Mundó, que tot just feia unes hores que havia abandonat la presó d'Estremera.

Mundó, però tambe els consellers Raül Romeva i Dolors Bassa també s'han implicat en la campanya electorals dels republicans i faran costat a Marta Rovira, cap de llista accidental per decisió del Tribunal Suprem. I és que a ERC no deixen de recordar a l'inici de cada míting que el seu candidat a la presidència de la Generalitat, Oriol Junqueras, no pot defensar el programa del partit. "Oriol Junqueras és a la presó perquè li tenen por", afirmava Rovira dilluns passat.

A diferència de Forcadell, l'altra reprentant d'ERC a la Mesa, Anna Simó, també investigada per la justícia espanyola va decidir fer un pas enrere i no forma part de les llistes. Simó, que ja havia decidit fa temps que no es tornaria a presentar no ha participat tampoc en cap dels actes principals de campanya dels republicans.

Amb la incorporació de la presidenta del Parlament a campanya, Rovira té quatre escuders principals per intentar guanyar unes eleccions en què ERC surt com a favorita segons les enquestes.