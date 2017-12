Francesc de Carreras: “No veig cap canvi substancial des de la fundació de Cs fins ara”

El catedràtic de dret constitucional de la UAB Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) va participar en la fundació de Ciutadans i tancarà la llista del partit el 21-D.

Ciutadans té opcions de guanyar les eleccions però no de governar. Per què?

Si hi ha majoria constitucionalista i Ciutadans va primer amb diferència, sens dubte. Si es necessiten els comuns, abans s’implicaran amb Junts per Catalunya.

¿Cs ha canviat, des del seu naixement fins ara?

De canvis substancials no en veig cap, per això jo estava a la fundació i ara a la llista. Ciutadans tenia dues facetes i segueix igual: un partit no nacionalista i un partit que recollia les tradicions del liberalisme progressista i la socialdemocràcia. A l’últim ideari es va suprimir la socialdemocràcia, però liberalisme progressista ja significa admetre l’estat social.

Se’ls ubica a la dreta, amb el PP.

Cs dona suport al PSOE a Andalusia i al PP a Madrid, i amb programes no contradictoris. Quan vam sortir a la premsa catalana ens van dir feixistes, anticatalans. Ara se’ns vol acusar de marca blanca del PP.

Arrimadas apel·la al votant clàssic de CiU, un fet impensable a l’inici.

En absolut. L’any 2005 molts dels que entraven al partit eren votants de CiU.

¿Com un partit que neix el 2005 apareix com a regenerador?

La regeneració política hi és des del principi, altra cosa és que se’ns acusés de preocupar-nos només pel català, la llengua, i l’autonomia.

Són el partit de l’Íbex-35?

La política econòmica l’ha fet Luis Garicano, liberal contrari als monopolis, i, per tant, crític amb les empreses de l’Íbex. Una de les moltes acusacions infundades que rebem.

¿La premsa de Madrid ha sigut especialment benèvola?

A Madrid Ciutadans és considerat un partit normal, i se’l tracta sense prejudicis. A Catalunya se’ns tracta com un partit que amenaça l’establishmentdels últims 40 anys, la qual cosa és bastant certa: la intenció de Ciutadans era trencar l’establishment, el catalanisme tranversal a dretes i esquerres.