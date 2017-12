'Illegal Times': vinyetistes de tot el món denuncien la repressió de l'Estat en una publicació satírica

260x366 La portada d''Illegal Times' La portada d''Illegal Times'

25 il·lustradors d'arreu del món i divuit articulistes col·laboren a 'Illegal Times', una publicació satírica que s'ha començat a distribuir gratuïtament aquest dilluns i que té la voluntat de "denunciar les polítiques repressives de l'estat espanyol". Es tracta d'una publicació única (no es preveu que n'apareguin més números en el futur), que s'ha editat en format de diari i que té, també, una web que recull els mateixos continguts de l'edició impresa.

Dibuixants catalans i espanyols com Kap, Ferreres, Manel Fontdevila, Eneko, Fer i Azagra, i internacionals com Anthony Garner (col·laborador de l'ARA), Martin Rowson ('The Guardian'), Liza Donelly ('The New Yorker'), Coco ('Charlie Hebdo'), Khalid Gueddar, Terry Anderson o Tjeerd Royaards han contribuït desinteressadament en aquesta publicació amb il·lustracions que reivindiquen la llibertat d'expressió o que critiquen els fets que han tingut lloc a Catalunya durant els últims mesos, des de la violència policial de l'1 d'octubre fins a l'empresonament de membres del Govern.

Pel que fa als textos, hi han participat, també de forma solidària, els escriptors Jaume Cabré i Marta Rojals, els periodistes Natza Farré i David Fernàndez, l'economista Arcadi Oliveres, la guionista Júlia Cot, l'actor Sergi López, la pallassa Pepa Plana, l'advocada basca Jone Goirizelaia, el periodista turc Hamza Yalçin i el Col·lectiu Ronda, entre d'altres.

'Illegal Times' és una iniciativa sense afany de lucre impulsada pel dibuixant Jaume Capdevila (Kap) i la cooperativa de comunicació L'Apòstrof. A l'editorial, la publicació es presenta com "un crit plural i valent per denunciar els atacs contra els drets col·lectius i individuals, i entre ells la llibertat d’expressió". "Ho fem utilitzant com a tota arma la ploma, en forma de vinyetes i de reflexions", subratlla el text. El diari compta amb una tirada de 10.000 exemplars, que s'han començat a distribuir arreu de Catalunya coincidint amb el tram final de la campanya electoral del 21-D.