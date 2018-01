Javier Arenas: "Puigdemont no és un candidat, és un esperpent"

El vicesecretari de política autonòmica i local del PP, Javier Arenas, ha considerat aquest diumenge que el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, no és "un candidat, és un esperpent", i ha negat que pugui governar Catalunya "per telèfon".

En la seva intervenció en la clausura d'un acte amb alcaldes i el consell territorial de portaveus del PP de Sevilla, Arenas ha assegurat que "és impossible trobar una cosa igual en la història mundial de la democràcia".

Així, ha demanat a Puigdemont que "abandoni el deliri i torni al sentit comú", i ha assegurat que a Catalunya la inestabilitat "no s'ha acabat", si bé ha dit que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha estat un "bàlsam amb efectes devastadors contra la il·legalitat".

Ha lamentat la falta de suport de Ciutadans (Cs) al PP en aquesta comunitat perquè a Catalunya el seu partit necessita una "petita ajuda" per formar grup parlamentari, ja que ha obtingut quatre diputats i en necessita cinc per formar grup.

Després de lamentar que Cs "prefereixi silenciar el PP que no pas que hi hagi tres grups parlaments constitucionals defensant la unitat d'Espanya", ha dit: "Tant de bo que rectifiquin".